Il comportamento dei ‘vipponi’ nei confronti di Marco Bellavia al GF Vip ed il successivo ritiro del conduttore televisivo ha provocato indignazione rabbia tra i fan del programma. Il 57enne aveva riferito che stava attraversando un momento di disagio ed aveva chiesto aiuto ai compagni di avventura. Un appello che è rimasto inascoltato con alcuni concorrenti che lo hanno anche pesantemente attaccato. Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini, Gegia e Charlie Gnocchi i nomi cerchiati in rosso sul web con gli utenti chiedono a gran voce provvedimenti nei confronti degli inquilini della casa più spiata dagli italiani.

Nelle scorse una donna, conosciuta sui social con il nickname La Regina de Roma, ha manifestato in maniera plateale il suo disappunto nei confronti dei gieffini recandosi all’esterno della struttura a Cinecittà.

“Marco è nel cuore di tutti gli italiani, Ginevra hai fatto bullismo. Ciacci è un verme, siete tutti pezzi di m…. “ - ha aggiunto la donna sottolineando che gli unici a salvarsi sono Luca Salatino e Antonella Fiordelisi. La fan ha detto di essersi poi avvicinata alla porta rossa per provare a forzarla ma è stata fermata dalla Polizia come lei stessa ha raccontato su Instagram.

Le urla della fan contro Ciacci e Lamborghini all'esterno della casa del GF Vip

Nelle ultime ore si sono moltiplicati gli appelli a Mediaset ed alla produzione del GF Vip con gli utenti che chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti esemplari nei confronti dei concorrenti che hanno bullizzato Marco Bellavia che sabato 1° ottobre ha lasciato il reality dopo aver manifestato una situazione di malessere e chiesto supporto ai compagni di avventura.

C’è chi non si è limitata ad esprimere il proprio disappunto sui social.

Un’assidua fan del programma, conosciuta come La Regina de Roma, si è recata in pigiama davanti agli Studios di Cinecittà. Già nella passata edizione la donna si era recata in più di una circostanza davanti alla casa più spiata dagli italiani per sostenere Soleil Sorge.

Questa volta si è scagliata contro Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e Pamela Prati in maniera particolare. Poi si è rivolta a Luca Salatino: “Falli fuori a tutti questi schifosi” – ha aggiunto prima di essere fermata davanti alla porta rossa.

'Mi hanno fermato davanti alla porta rossa, volevo andare a prendere Ciacci per la barba'

La donna ha raccontato su Instagram di essere stata bloccata dalla Polizia e condotta in Questura in via Genova. “Mi hanno trovato davanti alla porta rossa, volevo andare a prendere per la barba Ciacci per pulirmi le scarpe” – precisando che gli agenti si sono comportati bene nei suoi confronti. “Mi hanno portato anche da mangiare. Ora è arrivato anche il mio avvocato che mi ha portato sigarette e tuta in quanto era in pigiama. Ora lo sento che urla” – ha aggiunto La Regina de Roma.

Il pesante attacco della fan del GF Vip è arrivato alle orecchie dei vipponi che non hanno nascosto la loro preoccupazione per quello che potrebbe accadere nel corso della puntata del 3 ottobre.

“Secondo me fuori sta succedendo un casino. Questa cosa di Marco deve essere da insegnamento” – ha affermato Ginevra Lamborghini con Elenoire Ferruzzi che ha avvertito i coinquilini: “Ci subiremo tutta la tiritera”.