La Juventus attende quanto prima il recupero di Paul Pogba. La disfatta europea contro il Benfica ha confermato le problematiche della squadra bianconera, che dopo diverse stagioni non si è qualificata per gli ottavi di finale di Champions League non avendo ancora in tasca neanche la qualificazione all' Europa League. Dopo due vittorie contro Torino ed Empoli i bianconeri hanno così mostrato tutte le problematiche della propria rosa, evidenti nei numerosi errori individuali che hanno condizionato l'andamento del match contro i lusitani. Di certo l'assenza di giocatori come Paredes, Di Maria e Pogba si è fatta sentire: il francese in particolare è in fase di recupero e potrebbe essere disponibile per il match di Champions League contro il Paris Saint Germain o in campionato contro l'Inter il prossimo 6 novembre.

Il 2022 è stato un anno difficile per il francese, che a marzo è stato anche protagonista di un brutto fatto di cronaca. Il calciatore ex Manchester United è infatti stato rapito da una banda di malfattori che sarebbe vicina a suo fratello Florentin, il tutto a fronte di una somma di riscatto chiesta per la liberazione pari a circa 13 milioni di euro. A raccontare l'episodio è stato Boubacar Camara, l'amico di infanzia di Pogba, che nel corso di un interrogatorio tenutosi lo scorso 15 settembre a Nanterre (Hauts-de-Seine) ha sottolineato che dopo il rapimento il calciatore francese si era detto distrutto asserendo di voler lasciare il calcio. Il centrocampista juventino si è detto preoccupato anche per i suoi figli e la sua famiglia: 'Adesso non si fida più di nessuno, ma io sono innocente e sono una vittima come lui' ha dichiarato al riguardo Camara così come riportato anche da Calciomercato.com.

'Pogba voleva lasciare il calcio'

'Il giorno dopo il rapimento, - ha dichiarato Boubacar Camara, l'amico di infanzia di Paul interrogato lo scorso settembre nell'ambito dell'inchiesta innescata dal rapimento del calciatore francese - ho visto Paul Pogba seduto a letto assorto nei suoi pensieri in un hotel di Parigi. Piangeva e faceva fatica a parlare'.

Camara ha aggiunto che il centrocampista gli ha appunto confidato di essere stato rapito da persone incappucciate che gli chiedevano 13 milioni di euro per il riscatto: 'Voleva sparire, non voleva giocare a calcio, aveva paura per la sua famiglia'. Un momento difficile per il francese dunque superato gradualmente dopo aver denunciato l'accaduto non solo alla polizia francese ma anche a quella italiana.

Le indagini proseguono, il tutto mentre Pogba sta lavorando sul campo per recuperare dall'intervento al menisco subito ad inizio settembre.

Pogba potrebbe essere disponibile per il match contro il Paris Saint Germain o contro l'Inter

La Juventus ha bisogno della qualità e dell'esperienza di Pogba. Il centrocampista dovrebbe rientrare per il match contro il Paris Saint Germain, decisivo per l'eventuale qualificazione della squadra bianconera ai sedicenni di Europa League. Se non dovesse esser pronto, potrebbe giocare il match di campionato contro l'Inter previsto qualche giorno dopo, ovvero domenica 6 novembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.