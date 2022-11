Poche ore fa in Calabria un ragazzo di 15 anni, mentre stava andando a scuola, è stato travolto da un'autovettura. Il giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è accaduto a Cittanova, nel reggino.

Reggio Calabria, 15enne travolto da un'autovettura: ferito

Un giovane di 15 anni (di cui al momento non è stato reso noto il nome) nella mattinata di questo mercoledì 23 novembre, è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un'autovettura nella cittadina di Cittanova sulla via Nazionale all’altezza di Cannizzaro, in provincia di Reggio Calabria.

Da quanto emerso pare che il giovane fosse appena sceso da un autobus per recarsi a scuola, quando per cause ancora tutte in corso di accertamento, un'autovettura di bassa cilindrata, probabilmente a causa della forte pioggia, lo ha travolto, facendolo sbalzare sull'asfalto.

Il conducente del veicolo, accorgendosi di quanto avvenuto, si è immediatamente fermato e ha prestato un primo soccorso.

Diverse persone hanno poi cercato di chiamare i sanitari del 118. Secondo quanto raccontato dai presenti ci sarebbero stati ritardi nell'arrivo dei soccorsi: alcuni testimoni infatti dicono che l'ambulanza avrebbe impiegato circa 40 minuti per recarsi sul luogo e prestare soccorso al ragazzo.

Il mezzo sarebbe giunta dall'ospedale di Polistena.

Il personale sanitario, appena arrivato sul posto, dopo aver stabilizzato il giovane, lo ha trasferito in ospedale, dove è stato ricoverato. I medici hanno effettuato i vari esami, escludendo che abbia fratture ossee o altri traumi. La prognosi e riservata ma non sarebbe in pericolo di vita, nei prossimi giorni potrebbe lasciare l'ospedale.

Oltre al personale sanitario sul luogo si sono successivamente recate le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi di rito per ricostruire al meglio la dinamica dei fatti. Il ragazzo coinvolto nell'incidente è di origine cinese e vive nel comune di Gioia Tauro da diverso tempo insieme alla famiglia.