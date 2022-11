Jonnie Irwin, conduttore Tv inglese, ha annunciano di avere un tumore terminale, "Mi hanno dato sei mesi di vita", ha rivelato al settimanale britannico "Hello Magazine" di essere malato e di non sapere quanto gli resta da vivere. L'amato presentatore che il prossimo 18 novembre compirà 49 anni è sposato ed è padre di tre bambini ancora piccoli. La notizia di cronaca ha scosso il pubblico di Channel 4, dove andava in onda "A Place in The Sun", programma che "promette" di trovare l'abitazione perfetta in Gran Bretagna o all'estero.

Le parole di Jonnie Irwin

Domenica 13 novembre, il presentatore Jonnie Irwin, in un'intervista a "Hello Magazine", ha deciso di annunciare di avere un tumore ai polmoni con metastasi al cervello. I primi sintomi, ha spiegato, sono comparsi nell'agosto del 2020, proprio mentre si trovava in Italia per girare una puntata di "A place in the Sun". Mentre era alla guida, la vista gli si annebbiò improvvisamente e, i successivi accertamenti medici portarono alla diagnosi di tumore.

"Mi avevano dato - ha ricordato Irwin - sei mesi di vita". Le cure mediche hanno migliorato le sue aspettative, ma al momento il futuro appare incerto. "Non so - ha concluso - quanto tempo mi resta". Il volto di "Escape to the Country" (BBC One), non vuole però che la malattia prenda il sopravvento e, nonostante tutto, cerca di mantenere un atteggiamento positivo.

"Sto vivendo con il cancro - ha proseguito - non sto morendo a causa sua".

Jonnie Irwin è preoccupato per i suoi figli: 'Cresceranno senza papà'

Jonnie Irwin, ex agente immobiliare, ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2004, quando è stato selezionato per la conduzione, con Jasmine Harman, del programma di Channel 4 "A Place in the Sun".

Il grande successo è arrivato pochi anni dopo, grazie alla collaborazione con i presentatori di "Escape to the Country" (che permette di trovare la casa dei propri desideri lontano dalla città, in campagna).

Cresciuto nel Leicestershire, Jonnie Irwin, è sposato dal 2016 con Jessica Holmes ed è papà di tre bambini. Il maggiore, Rex, ha tre anni, mentre i gemellini Rafa e Cormac hanno due anni.

Durante l'intervista, il conduttore-esperto immobiliare, ha ammesso di essere molto preoccupato per i suoi piccoli. "La verità - ha dichiarato - è che i miei ragazzi cresceranno senza saper chi è loro padre e questa cosa mi spezza il cuore”.

Irwin, nonostante stia soffrendo molto, si augura che la sua storia possa ispirare e spingere a trarre il massimo, ogni singolo giorno, altre persone che stanno vivendo con prospettive di vita limitate. Vorrebbe, infatti, che queste persone comprendessero che, anche se si sta per morire, si può vivere in maniera positiva.