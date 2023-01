Sono minorenni due dei tre giovani arrestati a Vittoria, popoloso comune in provincia di Ragusa, con l'accusa di aver brutalmente ucciso, nella notte di Capodanno, Slimane Marouene, 30enne di origine tunisina. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo sarebbe stato aggredito a colpi di spranga e di coltello a serramanico perché avrebbe fatto degli apprezzamenti a un'amica dei tre ragazzi. Sempre nella notte tra il 31 dicembre 2022 e l'1 gennaio 2023 si è verificato, stavolta a Ruffano a Lecce un episodio simile: un 21enne di Ugento è stato picchiato fuori da un ristorante per aver fatto, durante un veglione, delle pesanti avances alla fidanzata di un coetaneo.

Il ragazzo, caduto malamente a terra dopo un pugno, si trova ora ricoverato in prognosi riservata in ospedale.

Gli apprezzamenti e l'aggressione

Il corpo senza vita di Slimane Marouene è stato ritrovato intorno alle 5:00 di domenica 1 gennaio nelle campagne di contrada Alcerito, alla periferia di Vittoria. L'uomo non aveva addosso alcun documento e, dunque, per gli inquirenti non è stato facile procedere alla sua identificazione.

Le indagini sul caso di cronaca nera sono state affidate al sostituto procuratore etneo Silvia Giarrizzo e ai i carabinieri della Compagnia di Vittoria, guidati dal capitano Raffaele Salustro, insieme gli uomini del nucleo Investigativo di Ragusa, coordinati dal tenente colonnello Giovanni Palatini.

L'indagine è partita dalla segnalazione di un'aggressione avvenuta nella notte di fronte alla discoteca Dolce Vita.

Come testimoniato da alcuni presenti, durante i festeggiamenti all'interno del locale, il trentenne avrebbe fatto degli apprezzamenti a una ragazza di origine romena. Per questo motivo, tre suoi amici e connazionali, all'uscita della discoteca avrebbero aggredito Marouene, accanendosi su di lui - con spranghe e un coltello a serramanico - fino a ucciderlo.

Arrestati due minorenni e un maggiorenne

Il cerchio si è presto chiuso intorno a tre ragazzi, due minorenni e un 18enne, residenti nella zona. I giovani sono stati accompagnati in caserma e interrogati a lungo. Il primo ad ammettere le proprie responsabilità sarebbe stato proprio il maggiorenne. Nella sua auto, sono state rinvenute anche le due spranghe in acciaio e il coltello a serramanico utilizzati per l'aggressione.

I tre ragazzi, al momento, si trovano nel carcere di Ragusa.

Nelle prossime ore, il pm potrebbe disporre l'autopsia sul corpo di Slimane Marouene. Intanto, per comprendere meglio cosa accaduto durante la sera di Capodanno, gli inquirenti stanno passando al setaccio anche i filmati delle videocamere della discoteca "Dolce Vita", locale frequentato perlopiù da lavoratori immigrati impiegati nelle campagne tra Vittoria, Acate e Santa Croce Camerina. Come riportato da Sky Tg24, la convivenza tra la comunità tunisina e quella romena sarebbe da sempre tutt'altro che pacifica.

