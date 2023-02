Una donna di 39 anni, Siegrid Grober, è stata trovata priva di sensi nella scuola alberghiera provinciale Kaiserhof a Merano, in provincia di Bolzano. A chiamare i soccorsi è stato il compagno della donna, Alexander Gruber (55 anni), il 19 febbraio, in piena notte. Trasportata all'ospedale Tappeiner, la donna non ce l'ha fatta, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari.

Gruber e Grober pare stessero insieme già da qualche tempo. L'uomo è un dipendente dell'istituto alberghiero e vive in un alloggio nel seminterrato dell'istituto.

Al momento non risulta indagato, né tantomeno in stato di fermo. Sul corpo della 39enne sono state riscontrate diverse contusioni. Sulla vicenda di cronaca indagano i carabinieri e la Procura di Bolzano. Al momento si sta cercando di capire come la vittima si sia procurata simili ferite. Al momento si indaga per omicidio.

Ferita in una scuola alberghiera: il compagno in osservazione

Restano da comprendere le dinamiche dell'aggressione e della natura delle ferite di Siegrid Grober, trovata morta all'interno dell'istituto Kaiserhof di Merano. A dare un importante contributo al prosieguo delle indagini potrebbero essere risultati dell'autopsia sul corpo della vittima. Anche il compagno della donna è stato portato in ospedale, in osservazione.

L'uomo, dopo aver saputo della morte della 39enne, avrebbe avuto un crollo psicologico e per questo motivo sarebbe ricoverato in psichiatria. Ai carabinieri si è limitato a dire di aver trascorso la serata con la vittima.

Le ipotesi degli inquirenti

Dopo essere stati allertati i soccorsi, Siegrid Grober è giunta al pronto soccorso del Tappeiner presentando gravissime lesioni interne.

Secondo le affermazioni di Gruber, la 39enne si sarebbe ferita dopo una caduta dalle scale dell'istituto Kaiserhof. É stata disposta l'autopsia sul corpo della 39enne per il prossimo 21 febbraio. Visto il tipo di ferite riscontrate sul cadavere, gli inquirenti ipotizzano una caduta. Tuttavia, come informa l'Ansa, tra il ferimento e la chiamata dei soccorsi da parte di Alexander Gruber sarebbe passato del tempo.

Come si legge da Il Dolomiti.it, è stato aperto un fascicolo sul caso: gli inquirenti sospettano un omicidio, ma per ora non risultano iscritti. Le indagini su quanto avvenuto sono ancora in corso e al momento non sono state fornite ulteriori informazioni.