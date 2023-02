Un ragazzo di 17 anni è stato trovato privo di vita in Calabria su una strada provinciale del cosentino, nei vicinanze del piccolo comune di San Cosmo Albanese. Da quanto sarebbe emerso dal caso di cronaca, sembrerebbe che il giovane sia caduto da un carro allegorico trainato da un trattore, mentre si stava spostando da una sfilata di carnevale nella frazione San Giacomo D'Acri a un'altra sfilata a San Cosmo Albanese. I carabinieri hanno sentito il conducente del trattore che non si sarebbe accordo della caduta del giovane di cui non si conosce ancora il nome ma che sarebbe originario del comune di San Giacomo d’Acri.

Calabria, giovane perde la vita dopo essere caduto da un carro di carnevale

Non è stato ancora reso noto il nome del ragazzo che nella serata di ieri 21 febbraio è stato ritrovato privo di vita in una strada del calabrese, precisamente nel cosentino, lungo la strada provinciale 183 in località Santa Rosa, a un chilometro dalle porte del comune di San Cosmo Albanese. Dalle prime indagini effettuate dagli inquirenti sembrerebbe che il giovane sia caduto da un carro allegorico perdendo la vita nell'impatto.

I sanitari del 118 intervenuti sul posto dopo il ritrovamento hanno potuto soltanto constatare l'avvenuto decesso.

Oltre al personale sanitario sul posto si sono recate le forze dell'ordine della locale stazione coordinati dalla compagnia di San Marco Argentano e i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che avevano appena terminato di svolgere un intervento proprio nel comune di San Cosmo Albanese.

Gli inquirenti lavorano sulla dinamica

In questi minuti si sta lavorando per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto successo. Lungo la strada provinciale si è recato anche il magistrato di turno della Procura di Castrovillari per effettuare i rilievi di rito. L'ipotesi più probabile resta comunque quella che il giovane sia caduto dal carro di carnevale finendo sulla carreggiata. Resta da capire come mai il 17enne sia caduto e se ci sono eventuali responsabilità di terzi. Nelle prossime ore si dovrebbero avere maggiori dettagli.