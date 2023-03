Il consumo di Cannabis è stato legalizzato in diversi Paesi. Il tema è al centro del dibattito anche in Italia. A New York nel 2021 è stata approvata la cannabis law che ha permesso la liberalizzazione della marijuana, mentre dal 2023 è diventata legale a uso ricreativo. Stando a quanto segnalato dai veterinari di New York, negli ultimi mesi il numero di cani intossicati accidentalmente dalla cannabis è cresciuto in maniera esponenziale

Il Golden Retriever intossicato da una caramella alla marijuana: il caso di Hudson diventato virale su TikTok

Un recente caso di intossicazione da cannabis è stato documentato attraverso un video diventato virale su TikTok: si tratta del Golden Retriever di nome Hudson, che ha mangiato una caramella alla marijuana trovata per strada.

Dopo poco tempo, il cane ha cominciato a manifestare i primi sintomi di intossicazione, barcollando e cadendo a terra stordito. Il proprietario di Hudson, dopo essere andato dal veterinario per controllare la salute del cane, ha postato il video di Hudson sul suo canale TikTok @hudsonbegood. Nella didascalia che accompagnava il post il padrone di Hudson scriveva "Alla persona che ha lasciato le sue caramelle sul marciapiede fuori dal nostro appartamento: iI nostro cane si è chiesto se al posto delle caramelle potresti lasciare un panino al pollo e un sacchetto di patatine. Grazie".

Cani intossicati dalla cannabis in aumento a New York

Il caso di Hudson non e isolato: negli ultimi mesi diversi cani sono stati portati dal veterinario per intossicazione da cannabis.

La maggior parte degli incidenti avviene perchè i cani ingeriscono caramelle alla marijuana, che possono essere facilmente rinvenute per strada. Inoltre, i cani possono anche inalare il fumo passivo, che può causare effetti tossici sulla loro salute. I sintomi di intossicazione possono variare, ma spesso i cani mostrano segni di confusione, debolezza muscolare, vomito e diarrea.

Nei casi più gravi, l'intossicazione può portare anche alla morte del cane.

Le precauzioni da adottare per evitare l'intossicazione degli amici a quattro zampe

Per evitare che ciò accada, i proprietari di cani devono essere molto attenti e cercare di insegnare ai loro animali a non mangiare cose ritrovate in strada o offerte da persone che non conoscono.

Altri comportamenti utili per la tutela degli animali sono quelli di non lasciare cibo per strada e non lasciare oggetti pericolosi alla portata degli animali domestici. Inoltre, i proprietari dovrebbero conoscere i sintomi di intossicazione e portare subito il loro cane dal veterinario in caso di sospetta intossicazione.