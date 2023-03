Un incidente domestico si è verificato ad Acate, nel Ragusano: un 91enne è deceduto dopo che la sua sciarpa si è impigliata in un trapano elettrico in funzione. Secondo le prime informazioni, il pensionato A.C. al momento della tragedia era impegnato in alcuni lavori domestici nella sua abitazione in via Michele Amari quando è rimasto strangolato.

Infatti la sciarpa che indossava si è incastrata negli ingranaggi dell'utensile, attorcigliandosi velocemente e con forza attorno al collo, fino ad asfissiarlo.

L'anziano era solo in casa quando è rimasto strangolato dalla sciarpa

Secondo le prime ricostruzioni, il 91enne era da solo nel momento in cui è avvenuto l'incidente. L'anziano che soffriva di problemi alla vista sarebbe morto soffocato mentre era occupato, con ogni probabilità, in qualche lavoretto casalingo, oppure a tagliare la legna che poi avrebbe rivenduto come accadeva da anni.

A fare la scoperta, poco dopo il decesso dell'uomo, sarebbe stata la moglie, che ha subito chiesto aiuto. Sul luogo si sono tempestivamente recate le forze dell'ordine e il personale del 118: tuttavia i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso.

La dinamica dell'incidente ricostruita dalle forze dell'ordine

Dopo l'accertamento della morte dell'anziano i carabinieri hanno effettuato nell'abitazione i primi rilievi per chiarire l'accaduto. La dinamica di questo episodio di cronaca è sembrata subito chiara, come ha confermato anche il medico legale, con il 91enne deceduto per l'incidente domestico provocato dalla sua sciarpa che si è arrotolata nel trapano in funzione, stringendosi intorno al collo fino a strangolarlo.

L'unico elemento da verificare è come mai il sistema di sicurezza del trapano, che avrebbe dovuto bloccarlo prima che si consumasse la tragedia, non abbia funzionato. Dato che non ci sono stati dubbi su quanto accaduto, i familiari hanno potuto disporre delle spoglie dell'anziano per organizzarne il funerale che si è tenuto ad Acate nel pomeriggio di mercoledì 15 marzo nella Chiesa Madre.

La cittadinanza di Acate si è unita al dolore della famiglia

La notizia della scomparsa del 91enne ha provocato commozione ad Acate dove l'anziano era piuttosto conosciuto per la sua attività di vendita della legna. In tanti hanno partecipato al funerale, stringendosi intorno ai parenti della vittima per aiutarli a superare il momento difficile.

Parecchie persone hanno espresso incredulità per una morte così inattesa, mentre i familiari dell'uomo hanno preferito chiudersi nel dolore e non commentare quanto avvenuto.