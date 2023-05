In Calabria, precisamente nel comune di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, una giovane di 19 anni è dispersa nel fiume Lao. Il gommone su sui stava facendo rafting si sarebbe scontrato contro un altro gommone, venendo sbalzata in acqua. Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso per ritrovarla.

La giovane, originaria del reggino, stava svolgendo una gita scolastica insieme ad altri suoi compagni, alcuni dei quali a causa dell'incidente sono finiti anche loro in acqua, venendo prontamente recuperati. Diversi uomini e mezzi sono impegnati nelle ricerche.

Calabria, ragazza scompare fra le acque del fiume Lao mentre era in gita

Si chiama D. G. ed è residente a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, la studentessa di 19 anni che intorno alle ore 15 di questo martedì 30 maggio è scomparsa fra le acque del fiume Lao, tra i comuni di Laino Borgo e quello di Laino Castello.

La 19enne stava partecipando con i compagni dell'istituto Rechichi di Polistena a un'escursione di rafting, quando - per cause ancora in corso di accertamento - è stata sbalzata in acqua insieme ad altri suoi compagni, che sono stati subito recuperati. Alla base dell'incidente, dalle prime ricostruzioni, pare ci sia uno scontro tra due gommoni, su uno dei quali si trovava proprio la ragazza.

Le ricerche sono state avviate immediatamente dopo la segnalazione della caduta. Le autorità locali, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori, si sono prontamente mobilitati per cercare il giovane in tutta la zona circostante al fiume Lao.

Il fiume Lao è una delle principali attrazioni naturali di Laino Borgo, ma la sua corrente può essere pericolosa.

In queste ore le squadre di ricerca si stanno concentrando sull'esplorazione delle acque del fiume, utilizzando barche e sommozzatori Sul posto è presente anche un elicottero dell'Aeronautica dell'84° CSAR giunto da Gioia del Colle e un mezzo dell'elisoccorso del 118. Le ricerche in questo momento si stanno concentrando principalmente nel tratto sottostante il noto Viadotto Italia dell'Autostrada del Mediterraneo.

La famiglia della giovane dispersa sta vivendo momenti di grande angoscia e apprensione. Amici e parenti si sono riuniti per offrire il proprio sostegno e conforto in questo momento difficile. Nel frattempo, la comunità di Laino Borgo si mantiene unita nella speranza che la giovane venga ritrovata al più presto.