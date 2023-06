Un infermiere di 50 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in Calabria, precisamente nel cosentino. L'uomo, dopo essere stato soccorso, era stato trasportato d'urgenza in ospedale. La dinamica di quanto si è verificato è al vaglio degli inquirenti. Nello scontro altre due persone sono rimaste ferite, in modo non grave.

Calabria, infermiere 50enne muore a causa di un incidente mentre si reca a lavoro

Si chiamava Antonio Loria e aveva 50 anni l'infermiere che, nel pomeriggio di giovedì 8 giugno, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel cosentino, precisamente sulla Statale 107 Silana Crotone, nei pressi della cittadina di San Giovanni in Fiore.

Nello scontro sono riamaste coinvolte due autovetture: una Nissan Qashqai su cui stava viaggiando il 50enne e una Opel Zafira, che si sono scontrate frontalmente in una curva. L'impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento.

Sul luogo, oltre a diverse ambulanze, si è reso necessario anche l'intervento di un elisoccorso, che ha trasportato l'infermiere presso l'ospedale Annunziata di Cosenza, peraltro la stessa struttura in cui prestava servizio e dove si stava recando.

All'arrivo in ospedale è stato sottoposto a un immediato intervento chirurgico. In nottata però le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate ed è morto.

Altri due feriti nell'incidente stradale

Altre due persone sono rimaste ferite nello scontro e sono state prontamente soccorse dai sanitari del 118.

Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.

Sul luogo dell'incidente si sono recati inoltre le forze dell'ordine della locale stazione per effettuare i vari rilievi di rito, i vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore per mettere in sicurezza la carreggiata e rimuovere i mezzi coinvolti e il personale dell'Anas che ha lavorato per ripristinare la viabilità.

Chi era Antonio Loria

Antonio Loria era un infermiere che lavorava presso l'UOC Toracica dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Era appassionato di musica e negli anni '90 era attivo in diversi locali con il nome di McTony Dj. Negli ultimi anni si dilettava invece a fare piano bar.