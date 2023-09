A Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 25 agosto è venuto alla luce il caso di due cuginette di soli 10 e 12 anni, che sono state vittime di ripetuti stupri all'interno del Parco Verde. La prima denuncia del fratello di una delle due bambine ha dato il via a un'indagine che ha portato, nella scorsa notte, all'arresto di nove persone, tra cui sette minorenni e due maggiorenni.

L'operazione di arresto e le prove emergenti

Nella notte tra il 25 e il 26 settembre, le autorità hanno eseguito nove arresti in relazione agli abusi sessuali commessi a Caivano.

I sospettati, sette minorenni e due maggiorenni, affrontano accuse di stupro nei confronti delle giovani cugine. Nonostante la loro giovane età, sono stati accertati 6/7 casi di stupro ripetuto, che hanno avuto luogo all'interno del complesso sportivo Delphinia.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno avuto inizio nel mese di luglio, quando il fratello di una delle cuginette ha presentato una denuncia. Inizialmente, questo ha portato all'identificazione di uno dei maggiorenni coinvolti nel gruppo. Successivamente, le autorità sono riuscite a individuare altri otto ragazzini implicati nell'incidente. In parallelo, è stato effettuato un esame dei loro cellulari, con l'obiettivo di verificare l'esistenza di eventuali filmati relativi agli abusi che si sono verificati in quel luogo abbandonato.

Questi video venivano utilizzati per ricattare le due ragazzine, che ora sono state allontanate dalla famiglia in via cautelare. Le misure sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Napoli e il giudice presso il tribunale di Napoli Nord, in risposta alle richieste delle Procure dei minori e di Napoli Nord.

La risposta del governo

Il governo ha reagito a questa tragedia varando in breve tempo un decreto per combattere la delinquenza minorile, in particolare nella zona di Caivano, dopo l'orrore subito dalle due cuginette nel Parco Verde. Questi eventi hanno sensibilizzato la comunità locale, evidenziando una situazione di degrado e criminalità nella zona.

In seguito alla visita della Premier Giorgia Meloni a Caivano e all'intervento di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quest'area sarà completamente rinnovata grazie a un finanziamento di 10 milioni di euro, che permetterà il ripristino delle funzioni polivalenti del complesso, comprese quelle legate allo sport.

Nelle scorse ore a Palazzo Chigi è stato ricevuto il commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione del territorio Fabio Ciciliano: la visita è stata programmata per fare il punto sulle iniziative intraprese e messe in campo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vuole "coniugare il contrasto all'illegalità con la tutela dei nuclei familiari in situazione di difficoltà economica e sociale", ha sottolineato una nota diffusa da Palazzo Chigi.