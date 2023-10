"Azmoun guarda le corse dei cavalli in tribuna": è ancora il portale di news di Fabrizio Corona, Dillinger News, a sollevare lo spettro delle scommesse su un calciatore della Roma, Sardar Azmoun, arrivato quest'anno nella capitale per circa 12,5 milioni di euro.

"Guarda le corse dei cavalli in tribuna", ha affermato il portale di news, riferendo come il calciatore scommetterebbe mentre siede in tribuna durante le gare della propria squadra: "Starà scommettendo? A saperlo! Ecco il video".

Fabrizio Corona sull'attaccante della Roma

Nel video incriminato, registrato con un telefono, si può notare un ragazzo con un cappello che segue una corsa di cavalli sul cellulare: a detta di Fabrizio Corona, il giovane presente sul video sarebbe l'attaccante della Roma Sardar Azmoun.

L'iraniano non è ad ogni modo coinvolto nell'inchiesta scommesse illegali, risulta anzi proprietario di 52 cavalli tra Iran e Australia e cercherebbe attualmente soci in Italia per ampliare la propria scuderia.

Poco dopo, sempre nella giornata di ieri, è stato l'account Instagram di Dillingernews.it a fare una precisazione: "Nessuno ha accusato Sardar Azmoun di essere uno che scommette. Anche se spesso i cavalli e le scommesse vanno di pari passo. Noi stiamo parlando di ludopatia. Questo giocatore è stato pagato 12,5 milioni di euro dalla Roma, non gioca e siede in tribuna. Ma fa impressione il fatto che, invece di guardare la sua squadra impegnata sul campo, guarda le corse di cavalli. E come lui decine di altri giovani milionari del pallone, rapiti dallo schermo di uno smartphone: cavalli, black jack, poker.

Tutto lecito dal punto di vista penale? In alcuni casi sì, in altri ni in altri ancora no. Ma dal punto di vista morale? Attenti la ludopatia è un problema serio".

La fonte di Fabrizio Corona in merito al caso Zalewski

Altri particolari sono stati poi diffusi in merito al presunto coinvolgimento nel caso scommesse illegali di un ulteriore calciatore della Roma, Nicola Zalewski, chiamato in causa nei giorni scorsi proprio da Dillingernews.it con l'esterno polacco ad aver però rispedito al mittente ogni accusa paventando anche la possibilità di muovere una causa per diffamazione: "Fabrizio, guarda ieri è successo il finimondo, mi sono venuti a cercare, mi hanno chiamato, minacciato, te lo chiedo per favore non mettere il continuo dell'audio, mi rovini del tutto" si sente in un audio postato dai canali social di Fabrizio Corona nel quale, secondo l'ex re dei paparazzi, uno dei presunti informatori si mostra spaventato per le possibili conseguenze delle proprie rivelazioni.