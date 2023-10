È morto dopo due giorni Matteo, il giovane di 22 anni rimasto gravemente ferito domenica 8 ottobre in provincia di Ragusa in un incidente verificatosi nella casa che stava visitando con la sua fidanzata. Il ragazzo si trovava in compagnia di alcuni agenti immobiliari per visionare l’appartamento situato in via Generale Amato a Comiso, che avrebbe voluto prendere in affitto per insediarvi un’attività commerciale. Durante la visita all’interno dell’immobile un soppalco sarebbe improvvisamente crollato, facendo fare al giovane un volo di circa tre metri, che gli è risultato fatale.

Le ricostruzioni dell’incidente avvenuto nella casa che i due fidanzati volevano prendere in affitto

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il crollo sarebbe venuto durante la visita della coppia nella casa da affittare con gli agenti immobiliari. All’improvviso il solaio del sottotetto dell'abitazione avrebbe ceduto facendo cadere da tre metri di altezza il giovane. Immediatamente soccorso, il 22enne è stato trasportato prima a Vittoria e poi all’ospedale Garibaldi di Catania.

I tentativi di salvare la vita al 22enne dopo il crollo del solaio nell’appartamento che stava visitando

Ai soccorritori giunti nella casa di via Generale Amato le condizioni di salute del giovane, che aveva sbattuto con violenza la testa nella caduta, sono apparse sin da subito critiche.

Inizialmente è stato condotto nell’ospedale Guzzardi di Vittoria, alle porte di Ragusa, per poi essere trasferito d’urgenza, a causa delle gravi lesioni riportate, all’ospedale Garibaldi di Catania. Tuttavia, nonostante l’impegno del personale medico, non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita.

Grande sconcerto a Ragusa per la morte del giovane dopo il crollo nella casa

Dopo essersi diplomato al liceo classico Carducci, il ragazzo stava progettando il suo futuro insieme alla sua fidanzata e mettendo le basi per svolgere un lavoro autonomo. Negli ultimi mesi aveva lavorato come impiegato in una rivendita di motociclette.

I motori erano una sua grande passione insieme al calcio e in particolare al Milan, la sua squadra del cuore. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio giunti ai familiari del giovane scomparso in questa vicenda di cronaca.