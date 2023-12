Nella giornata di ieri, venerdì 15 dicembre, i Vigili del Fuoco di Caltagirone e Palagonia sono intervenuti per spegnere un imponente incendio divampato in uno stabilimento per la lavorazione di oli e sansa sito nella zona industriale di Caltagirone

Data la particolare fattura delle materie coinvolte, l'evento ha severamente impegnato le squadre accorse sul posto.

L'incidente

Le fiamme, di cui ancora non si conoscono le cause, hanno dunque richiesto l'immediato intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco che hanno per fortuna potuto constatare come non si registrassero morti e feriti.

Ai fini della messa in sicurezza del luogo si è reso necessario anche l’intervento coordinato con il Commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone.

Attività e posti di lavoro a rischio

L'incendio ha avuto luogo all'interno di uno dei capannoni dell'azienda, un impianto nel suo campo all'avanguardia. Questa struttura rappresenta una risorsa occupazionale nell'area e si impegna anche in temi come quello della sostenibilità ambientale. Il timore in queste ore è che l'incidente possa rallentare o peggio interrompere la produzione, oltre che minacciare proprio l'occupazione: sarebbe un duro colpo per la comunità locale sotto le festività natalizie.

La sansa, lo ricordiamo, viene ottenuta attraverso un iter di separazione meccanica dell'olio dall'oliva, che prevede la sua estrazione mediante pressione e centrifugazione.

Il residuo solido, costituito proprio dalla sansa, viene poi ulteriormente lavorato per ottenere l'olio di sansa.

La preoccupazione ora è che l'incendio possa compromettere gli sforzi compiuti fino a oggi, mettendo da una parte a rischio la produzione e dall'altra tutto quanto è stato fatto per garantire un impatto ambientale ridotto.

La comunità locale, coinvolta emotivamente dall’evento, sta dimostrando un forte interesse alla cronaca di questi fatti, alle sorti dell’azienda e dei suoi dipendenti, condividendo sui social post e foto sull’accaduto. Le autorità locali, insieme alle forze dell'ordine, stanno collaborando strettamente per indagare sulle cause dell'incendio e per mitigare qualsiasi impatto negativo sulla comunità e sull'Ambiente circostante.

L'indagine sulle cause dell'incendio è ancora in corso: sarà fondamentale appurare con precisione quanto accaduto per evitare futuri rischi e continuare a garantire la sicurezza di impianti industriali simili. Al momento in cui scriviamo non sono ancora state formulate ipotesi concrete sulla dinamica dei fatti.