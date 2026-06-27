Una maxi operazione interforze è stata condotta nelle ultime ore nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, nell’ambito del piano nazionale Focus ‘Ndrangheta. Coordinati da Questura e Prefettura di Crotone, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia Locale hanno eseguito controlli su attività commerciali, persone e veicoli. Obiettivo: rafforzare legalità e sicurezza sul territorio comunale.

Operazione interforze contro irregolarità e criminalità nel territorio

Operazione ad alto impatto nella città di Isola di Capo Rizzuto, disposta dal Questore di Crotone [VIDEO]nell’ambito del piano Focus ‘Ndrangheta e condivisa in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’intervento, coordinato da un funzionario della Polizia di Stato, ha visto l’impiego congiunto di tutte le forze dell’ordine. L’obiettivo è stato chiaro: rafforzare i controlli sul territorio e verificare il rispetto delle norme in ambito commerciale e amministrativo.

Controlli su attività commerciali, denunce, sequestri e sanzioni

Nel corso delle verifiche sono state ispezionate diverse attività. Una azienda agricola con struttura ricettiva è risultata non operativa, con accertamenti edilizi avviati. In un secondo esercizio di somministrazione alimenti è scattata la denuncia del titolare per mancata registrazione degli ospiti. La Capitaneria di Porto ha inoltre sanzionato irregolarità sulla tracciabilità del pesce, sequestrando 5,5 kg di prodotto.

La Polizia Stradale ha scoperto un’officina meccatronica abusiva, chiusa e sanzionata.

Sicurezza stradale e risultati, oltre 500 persone controllate

L’operazione ha interessato anche la viabilità con posti di controllo lungo le principali arterie. Identificate 557 persone, controllati 327 veicoli e 22 posti di controllo attivati. Elevate sanzioni amministrative per circa 7.500 euro e sequestri mirati. Le Volanti hanno identificato 367 soggetti in una sola giornata. L’attività conferma un presidio costante del territorio e un’azione coordinata contro illegalità e violazioni diffuse.