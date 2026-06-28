Tragedia nella notte lungo il corso principale di Cutro, dove un giovane di 18 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto poco prima delle 3 di domenica 28 giugno 2026. L’impatto, violentissimo, ha distrutto completamente l’auto. Sul posto si è radunata in pochi minuti una folla di residenti e giovani, rimasta in silenzio ad assistere alle operazioni di soccorso. Inutili i tentativi di rianimazione del 118.

Incidente mortale a Cutro: 18enne perde la vita in corso Nazionale

La tragedia si è consumata in una calda notte di giugno lungo corso Nazionale, nei pressi della storica pasticceria “Vittoria”.

L’auto del ragazzo si è ridotta a un groviglio di lamiere dopo un impatto violentissimo. L’arrivo dei soccorsi è stato immediato, ma la scena è apparsa subito critica. Il giovane è rimasto incastrato nell’abitacolo distrutto, rendendo ogni intervento estremamente difficile. La comunità si è stretta attorno al luogo dell’incidente, in un silenzio carico di sgomento e incredulità.

Soccorsi incidente Cutro: vigili del fuoco al lavoro tra le lamiere

Le operazioni di soccorso sono state complesse e prolungate. I vigili del fuoco del Comando provinciale hanno utilizzato cesoie idrauliche e divaricatori per aprirsi un varco tra le lamiere dell’auto, ormai irriconoscibile. Successivamente è stato necessario l’intervento di una gru per rimuovere i resti del veicolo.

Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Cutro per i rilievi e la gestione della viabilità. Il personale sanitario del 118 ha tentato ogni manovra possibile, senza riuscire a salvare il giovane.

Cutro, comunità sotto shock

La notizia della morte del diciottenne si è diffusa rapidamente, lasciando sotto shock l’intera comunità di Cutro. Molti residenti e giovani, presenti sul posto durante le operazioni, sono rimasti a lungo sul marciapiede davanti alla scena dell’incidente. Un silenzio pesante ha accompagnato le fasi di estrazione del corpo. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle ore notturne e sulla necessità di prevenzione lungo le principali arterie urbane.