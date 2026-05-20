Si è spenta a soli ventotto anni Martina Panicciara, originaria di Morro d’Oro, venuta a mancare durante un intervento chirurgico al cuore. L’operazione, volta a correggere una malformazione congenita che la giovane portava con sé da tempo, si è tenuta presso l’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna. La notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato un profondo senso di sgomento e dolore nella comunità locale, stringendosi attorno ai familiari e agli amici.

Martina era stata trasferita a Ravenna nei giorni precedenti l’intervento, data la specializzazione dell’ospedale in cardiochirurgia complessa, nella speranza di risolvere il suo grave problema di salute.

Purtroppo, durante l’intervento, sono sopraggiunte complicazioni impreviste che ne hanno causato il decesso. La comunità di Morro d’Oro ha espresso la propria vicinanza alla famiglia Panicciara, ricordando Martina con parole cariche di affetto: «Il tuo sorriso resterà sempre con noi» e «Lasci un grande vuoto».

Il ricordo della comunità e degli amici

L’intero paese abruzzese è stato profondamente colpito dal lutto, manifestando il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari di Martina. Sui social network e attraverso messaggi pubblici, si sono moltiplicate le testimonianze di chi l’ha conosciuta, evidenziando il suo carattere solare e la forza d’animo con cui ha affrontato la sua condizione.

«Non si è mai pronti a salutare una giovane vita spezzata troppo presto», hanno commentato alcuni amici, sottolineando lo shock e il dolore per una perdita così improvvisa e inaspettata.

La giovane era una figura ben nota a Morro d’Oro, dove aveva coltivato numerose amicizie e partecipava attivamente alla vita sociale della comunità. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di messaggi di cordoglio anche da parte di associazioni e realtà locali, che hanno voluto ricordarla per il suo impegno e la sua innata gentilezza.

L’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna

L’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna rappresenta una delle principali strutture sanitarie della provincia, distinguendosi per i suoi reparti altamente specializzati, inclusa la cardiochirurgia.

L’ospedale offre servizi all’avanguardia, che spaziano dall’emergenza alla degenza, fino agli interventi chirurgici di elevata complessità, fungendo da punto di riferimento per pazienti provenienti anche da altre regioni, come nel caso di Martina Panicciara.

La struttura sanitaria è parte integrante dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (AUSL Romagna), che coordina numerosi presidi ospedalieri nell’area, assicurando un’assistenza sanitaria specialistica e multidisciplinare. L’ospedale di Ravenna, in particolare, è attrezzato per gestire interventi cardiochirurgici complessi, avvalendosi di un team medico di altissima qualificazione professionale.