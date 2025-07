Nel comune di Lainate, centro alle porte di Milano, un bambino di 8 anni è stato multato per un incidente avvenuto mentre pedalava sulla pista ciclabile locale, verbale notificato ovviamente al padre in quanto minore. Il piccolo, lo scorso 2 maggio, ha perso il controllo della sua bicicletta ed è finito contro un camion parcheggiato in modo irregolare e in sosta vietata, in parte sulla ciclabile stessa.

La caduta, lo spavento con qualche escoriazione e poi a distanza di mesi la notifica del verbale

Fortunatamente, la caduta non ha provocato gravi conseguenze: il bambino ha riportato solo qualche escoriazione al mento, alla spalla sinistra e altre leggere abrasioni, ma il momento è stato certamente drammatico per lui e la sua famiglia.

I genitori hanno poi prontamente segnalato la sosta vietata del camion alla polizia locale.

La sorpresa, tuttavia, è arrivata a distanza di oltre due mesi: al bambino è stata recapitata una multa di 38 euro e 45 centesimi, con la motivazione che “Il ciclista non conduce la bicicletta”. Questo è quelle che si legge sul verbale pubblicato da Prima Milano Ovest: “Il conducente del velocipede non manteneva il controllo del mezzo che conduceva e non era in grado di arrestarlo, compiendo le manovre necessarie per evitare l'ostacolo prevedibile entro il limite del campo di visibilità andando ad urtare contro il veicolo in sosta”.

La denuncia del genitore e la pronta risposta del sindaco di Lainate

La sanzione, che può essere ridotta di un terzo se pagata entro cinque giorni, ha lasciato sconcertati i genitori, in particolare il padre, che ha raccontato l’accaduto ai media in particolare denunciando il senso di impotenza per una decisione che appare più burocratica che giusta.

Il genitore ha anche scritto agli amministratori locali trovando la pronta risposta del sindaco: "Gli agenti della Polizia Locale hanno agito in modo corretto", ha commentato Alberto Landonio, sindaco di Lainate aggiungendo che è stato rispettato il codice della strada.

Lo stesso primo cittadino ha poi aggiunto che è spiacevole che a essere coinvolto in questa situazione sia un bambino e come richiesto dal papà del piccolo anche il camion parcheggiato in divieto di sosta sarà multato.

L'ennesimo caso che vede un ciclista (seppure in tenera età) a terra a causa di un veicolo ha acceso un dibattito sui social sul tema della sicurezza nelle piste ciclabili, troppo spesso ostacolate da veicoli parcheggiati in modo irregolare che mettono a rischio i più piccoli e gli utenti più fragili. Molti si sono domandati se sia corretto multare un bambino per un incidente causato in buona parte da una situazione ambientale pericolosa e non adeguatamente sorvegliata.