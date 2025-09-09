Il ciclismo è stato nuovamente colpito da un dolore profondo con la scomparsa improvvisa di Noa Sartis, giovane promessa francese di soli 15 anni. Domenica scorsa, durante la gara Cadets de Courcemont nel dipartimento della Sarthe, Noa stava lottando per la vittoria quando, a pochi chilometri dal traguardo, è improvvisamente crollato sull’asfalto, colpito da un arresto cardiaco rivelatosi fatale.

Addio a Noa Sartis, colpito improvvisamente da un malore in gara a pochi metri dal traguardo

Nonostante l’immediato intervento dello staff medico e dei vigili del fuoco, i soccorsi si sono rivelati vani: anche le manovre di rianimazione sul posto, seguite dall’arrivo di un’ambulanza d’emergenza, non sono riuscite a salvare il giovane corridore.

In segno di lutto, gli organizzatori hanno deciso di sospendere la gara in corso e annullare la successiva competizione senior open prevista per quella giornata.

Noa Sartis correva con la squadra UC Joué-lès-Tours, era un pilastro della sua squadra Under 17 e un talento riconosciuto nell’ambito ciclistico francese. Durante la sua breve carriera, si era distinto particolarmente nelle gare su pista, vincendo titoli dipartimentali e regionali nell'inseguimento e ottenendo piazzamenti importanti anche nelle competizioni su strada, come la vittoria nella corsa di Montlouis e in quella di St Aignan.

Il ragazzo era figlio di Yvan Sartis, ex corridore amatore di buon livello negli anni 2000, e si stava profilando come un atleta con grandi prospettive future nel ciclismo.

La sua morte ha generato uno scossone emotivo nella comunità ciclistica e sportiva, con messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla squadra che lo ha accompagnato nella sua crescita sportiva.

Il ricordo commosso del team dove correva Noa Sartis: 'Era un ragazzo generoso, combattivo e amato da tutti, un grande dolore per la famiglia e gli amici'

Il comunicato ufficiale dell’Unione Ciclistica di Joué-lès-Tours riflette il dolore profondo e la stima unanime per Noa: "Era un ragazzo generoso, combattivo e amato da tutti. Oggi è un momento di grande shock e dolore per la sua famiglia, i suoi amici e compagni di squadra. Saremo sempre determinati a onorare la sua memoria in ogni gara futura".

Questa tragica vicenda riporta all’attenzione l’importanza della prevenzione e dei controlli medici negli sport giovanili, soprattutto in discipline intense come il ciclismo, che mettono a dura prova il cuore e l’organismo.

Il ricordo di Noa Sartis rimarrà vivo come simbolo di passione, voglia di emergere e amore per la bicicletta, un giovane talento la cui luce si è spenta troppo presto.