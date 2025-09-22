Una giornata di mobilitazione ha interessato oggi, lunedì 22 settembre 2025, l’intero Paese: lo sciopero generale indetto per Gaza ha trasformato le principali città italiane in palcoscenici di cortei, presidi e blocchi. La protesta, convocata da sindacati di base e movimenti pacifisti, aveva come scopo principale quello di chiedere la cessazione immediata del conflitto mediorientale e a spingere l’Italia ad interrompere ogni collaborazione con Israele.

Lo slogan diffuso dagli organizzatori è stato chiaro: “Blocchiamo tutto per fermare la guerra”.

E in effetti la giornata ha visto una partecipazione diffusa, con interruzioni nei trasporti, ritardi ferroviari, porti rallentati e disagi nella circolazione stradale.

I luoghi della mobilitazione

Milano, epicentro della tensione

La Stazione Centrale di Milano è stata uno dei punti caldi. Centinaia di manifestanti hanno occupato gli ingressi, paralizzando i collegamenti ferroviari. Le forze dell’ordine, come riferisce Rainews, sono dovute intervenire in assetto antisommossa per sgomberare i varchi principali. Momenti di forte tensione si sono registrati soprattutto quando piccoli gruppi hanno tentato di resistere all’avanzata della polizia.

Roma, corteo imponente alla Stazione Termini

Nella capitale, il cuore della protesta si è concentrato intorno alla Stazione Termini.

Migliaia di persone, con bandiere palestinesi e cartelli contro la guerra, hanno attraversato le strade gridando slogan per il cessate il fuoco. La manifestazione, seguita in diretta da Rainews, è stata in gran parte pacifica, ma non sono mancati momenti di tensione ai varchi di accesso. Alcuni manifestanti hanno denunciato controlli considerati “troppo rigidi” da parte delle forze dell’ordine.

Bologna, tangenziale bloccata

A Bologna, come evidenziato da ANSA, un gruppo di attivisti ha bloccato alcuni tratti della tangenziale e dell’autostrada A14. L’iniziativa ha provocato lunghe code e rallentamenti, costringendo la polizia stradale a un intervento rapido per ripristinare la circolazione. Gli organizzatori hanno definito l’azione un “gesto simbolico” per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul conflitto.

I porti sotto pressione

Le azioni non si sono limitate alle città. Presìdi e blocchi hanno interessato i porti di Genova, Livorno, Marghera e Trieste, rallentando le attività di carico e scarico merci. Secondo l'ANSA, i sindacati coinvolti hanno dichiarato di voler mantenere alta la pressione anche nei prossimi giorni, denunciando la complicità del commercio internazionale con la macchina bellica.

Motivazioni, reazioni e testimonianze

Le motivazioni della protesta

Alla base dello sciopero vi è la richiesta di una presa di posizione più netta dell’Italia sul conflitto in Medio Oriente. Gli organizzatori chiedono lo stop immediato alle forniture di armi e l’avvio di un embargo militare. "Non possiamo restare in silenzio davanti al massacro dei civili", hanno dichiarato alcuni portavoce ai microfoni di Rainews, sottolineando come la protesta sia anche e soprattutto di carattere umanitario.

Le reazioni politiche

Il mondo politico si è diviso. Da una parte, alcuni esponenti dell’opposizione hanno espresso vicinanza ai manifestanti, sostenendo la necessità di un’iniziativa diplomatica più incisiva. Dall’altra, il governo ha condannato i blocchi, definendoli “atti irresponsabili” che arrecano danni economici e creano disagi alla popolazione.

Le testimonianze delle piazze

Tra i manifestanti si respira una forte determinazione. A Roma, un gruppo di studenti ha dichiarato: "Non è solo una questione di politica estera, ma di dignità umana. Non vogliamo essere complici con il nostro silenzio". A Milano, lo slogan più ripetuto è stato “Stop armi a Israele”, mentre a Bologna è comparso un grande striscione che recitava: “La pace non si ferma”.

Un segnale destinato a ripetersi

La mobilitazione non sembra destinata a spegnersi. Gli organizzatori hanno già annunciato che potrebbero esserci nuove iniziative nei prossimi giorni, finché non ci sarà un cambiamento concreto nella politica italiana ed europea verso il conflitto.