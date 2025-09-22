Una giornata di mobilitazione ha interessato oggi, lunedì 22 settembre 2025, l’intero Paese: lo sciopero generale indetto per Gaza ha trasformato le principali città italiane in palcoscenici di cortei, presidi e blocchi. La protesta, convocata da sindacati di base e movimenti pacifisti, aveva come scopo principale quello di chiedere la cessazione immediata del conflitto mediorientale e a spingere l’Italia ad interrompere ogni collaborazione con Israele.
Lo slogan diffuso dagli organizzatori è stato chiaro: “Blocchiamo tutto per fermare la guerra”.
E in effetti la giornata ha visto una partecipazione diffusa, con interruzioni nei trasporti, ritardi ferroviari, porti rallentati e disagi nella circolazione stradale.
I luoghi della mobilitazione
- Milano, epicentro della tensione
La Stazione Centrale di Milano è stata uno dei punti caldi. Centinaia di manifestanti hanno occupato gli ingressi, paralizzando i collegamenti ferroviari. Le forze dell’ordine, come riferisce Rainews, sono dovute intervenire in assetto antisommossa per sgomberare i varchi principali. Momenti di forte tensione si sono registrati soprattutto quando piccoli gruppi hanno tentato di resistere all’avanzata della polizia.
- Roma, corteo imponente alla Stazione Termini
Nella capitale, il cuore della protesta si è concentrato intorno alla Stazione Termini.
Migliaia di persone, con bandiere palestinesi e cartelli contro la guerra, hanno attraversato le strade gridando slogan per il cessate il fuoco. La manifestazione, seguita in diretta da Rainews, è stata in gran parte pacifica, ma non sono mancati momenti di tensione ai varchi di accesso. Alcuni manifestanti hanno denunciato controlli considerati “troppo rigidi” da parte delle forze dell’ordine.
- Bologna, tangenziale bloccata
A Bologna, come evidenziato da ANSA, un gruppo di attivisti ha bloccato alcuni tratti della tangenziale e dell’autostrada A14. L’iniziativa ha provocato lunghe code e rallentamenti, costringendo la polizia stradale a un intervento rapido per ripristinare la circolazione. Gli organizzatori hanno definito l’azione un “gesto simbolico” per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul conflitto.
- I porti sotto pressione
Le azioni non si sono limitate alle città. Presìdi e blocchi hanno interessato i porti di Genova, Livorno, Marghera e Trieste, rallentando le attività di carico e scarico merci. Secondo l'ANSA, i sindacati coinvolti hanno dichiarato di voler mantenere alta la pressione anche nei prossimi giorni, denunciando la complicità del commercio internazionale con la macchina bellica.
Motivazioni, reazioni e testimonianze
- Le motivazioni della protesta
Alla base dello sciopero vi è la richiesta di una presa di posizione più netta dell’Italia sul conflitto in Medio Oriente. Gli organizzatori chiedono lo stop immediato alle forniture di armi e l’avvio di un embargo militare. "Non possiamo restare in silenzio davanti al massacro dei civili", hanno dichiarato alcuni portavoce ai microfoni di Rainews, sottolineando come la protesta sia anche e soprattutto di carattere umanitario.
- Le reazioni politiche
Il mondo politico si è diviso. Da una parte, alcuni esponenti dell’opposizione hanno espresso vicinanza ai manifestanti, sostenendo la necessità di un’iniziativa diplomatica più incisiva. Dall’altra, il governo ha condannato i blocchi, definendoli “atti irresponsabili” che arrecano danni economici e creano disagi alla popolazione.
- Le testimonianze delle piazze
Tra i manifestanti si respira una forte determinazione. A Roma, un gruppo di studenti ha dichiarato: "Non è solo una questione di politica estera, ma di dignità umana. Non vogliamo essere complici con il nostro silenzio". A Milano, lo slogan più ripetuto è stato “Stop armi a Israele”, mentre a Bologna è comparso un grande striscione che recitava: “La pace non si ferma”.
Un segnale destinato a ripetersi
La mobilitazione non sembra destinata a spegnersi. Gli organizzatori hanno già annunciato che potrebbero esserci nuove iniziative nei prossimi giorni, finché non ci sarà un cambiamento concreto nella politica italiana ed europea verso il conflitto.