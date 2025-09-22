Oggi in Italia si è vissuta una giornata intensa di mobilitazione per Gaza e il mondo di Un Posto al Sole non è rimasto indifferente. La soap di Rai 3, che da anni entra nelle case degli italiani raccontando storie di vita quotidiana, ha visto diversi attori prendere posizione pubblicamente contro la guerra a Gaza. Le piazze del Paese si sono riempite di migliaia di persone con striscioni, bandiere e slogan di pace, mentre sul web la protesta si è diffusa grazie all’adesione di influencer, divulgatori e volti noti della televisione.

L’invito condiviso sui social ha spinto tanti utenti a partecipare a uno sciopero della divulgazione scegliendo tra tre gesti simbolici.

Parlare apertamente di Gaza, pubblicare un semplice schermo nero oppure restare in silenzio evitando qualsiasi post per tutta la giornata.

Patrizio Rispo contro il genocidio

A dare maggiore visibilità all’iniziativa sono stati molti attori di Un Posto al Sole che hanno trasformato i loro profili in strumenti di sensibilizzazione contro la guerra. Patrizio Rispo oggi non ha pubblicato nulla ma nei giorni scorsi aveva condiviso un post molto commentato in cui scriveva che la Giornata della Memoria gli sarebbe sembrata inopportuna perché i governi di tutto il mondo hanno consentito il genocidio di Gaza. Parole forti che hanno colpito e acceso la discussione online.

L’attrice Ilenia Lazzarin ha rilanciato l’appello a partecipare alle manifestazioni in Italia sottolineando che l’indifferenza equivale a complicità.

Accanto a loro altri interpreti hanno condiviso immagini e messaggi simbolici contribuendo a unire piazze reali e piazze virtuali in un unico coro di protesta civile contro la guerra a Gaza.

Attori di Un posto al sole e staff uniti nella protesta per Gaza

Molti altri attori di Un Posto al Sole si sono uniti al grido di protesta dei loro colleghi, dando forza alla mobilitazione per Gaza. Tra i protagonisti che hanno preso posizione troviamo Rita Rusciano che interpreta Antonietta, Fabiola Balestriere nel ruolo di Alice, Sofia Piccirillo che dà il volto a Bianca Boschi e Claudia Ruffo che interpreta Angela Poggi.

Maurizio Aiello, che interpreta Alberto Palladini, ha condiviso una foto con la scritta Italia grida contro il genocidio.

A unirsi alla protesta anche Maria Cristina Mastrangelo che veste i panni di Agata e Marco Mario De Notaris interprete del primario Fusco.

No alla guerra

Fiorenzo Madonna che interpreta Eduardo Sabbiese e Gianluca Spagna che interpreta Vinicio erano presenti alla manifestazione di Napoli. Luigi Di Fiore, che dà il volto a Luca De Santis, ha diffuso un chiaro messaggio con l’hashtag FreePalestine. Molto attiva sul suo profilo con immagini di Gaza anche Daniela Ioia, che interpreta Rosa Picariello mentre Vladimir Randazzo, che veste i panni di Nunzio Cammarota, ha scelto di pubblicare un’immagine con la bandiera palestinese su sfondo nero come segno di silenzio e resistenza.

A unirsi al coro anche Miriam Candurro che interpreta Serena Cirillo, Michelangelo Tommaso che interpreta Filippo Sartori, Antonella Prisco nel ruolo di Mariella Altieri, Samuele Cavallo che dà vita a Samuel Piccirillo e Chiara Conti che interpreta Lara Martinelli, tutti compatti nella richiesta di pace e giustizia.