Un uomo di 32 anni, di nazionalità irachena, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Latina con l’accusa di tentato sequestro di persona e porto di oggetti atti ad offendere. L’episodio ha generato forte preoccupazione tra i presenti e ha reso necessario un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato nel pomeriggio nel parcheggio di un supermercato

Un cittadino, insospettito dal comportamento dell’uomo, ha contattato la sala operativa della Questura di Latina segnalando la presenza di una persona che si aggirava tra le auto in sosta con atteggiamenti ritenuti anomali.

Secondo quanto riferito, il 32enne si muoveva tra i veicoli osservando con attenzione le persone presenti nell’area, comportamento che ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e clienti del supermercato. Dopo la segnalazione, gli agenti della polizia sono intervenuti rapidamente sul posto per verificare la situazione. In base alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato il rapimento di un bambino seduto con la madre in macchina aprendo la portiera del veicolo. Le urla della donna hanno allarmato sia il padre del bambino che altri passanti. Proprio il padre ha bloccato il trentaduenne fino all'arlivo delle forze dell'ordine.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’azione rapida degli agenti ha permesso di bloccare il 32enne prima che potesse allontanarsi dall’area.

Nel corso dei controlli effettuati sul posto, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di alcuni oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi, motivo per cui nei suoi confronti è stata contestata anche l’accusa di porto di oggetti atti ad offendere.

Dopo essere stato fermato, il 32enne è stato accompagnato negli uffici della polizia per gli accertamenti di rito e, al termine delle verifiche, è stato posto in stato di arresto. Il bambino coinvolto nell’episodio non ha riportato alcuna conseguenza ed è stato subito riaffidato ai familiari.

Il commento della sindaca

"Quanto ricostruito dalla Polizia di Stato mi lascia profondamente scossa, ma allo stesso tempo orgogliosa della risposta immediata del nostro sistema di sicurezza.

Voglio esprimere, a nome di tutta l'amministrazione e della cittadinanza, la più totale solidarietà alla madre e al piccolo coinvolti in questo terribile frangente. Un ringraziamento sentito va ai cittadini presenti che non si sono voltati dall'altra parte e, soprattutto, agli agenti della Polizia di Stato. Il loro intervento tempestivo ha permesso di sventare un crimine odioso e di assicurare immediatamente il responsabile alla giustizia". Così la Sindaca di Latina, Matilde Celentano