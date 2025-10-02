La cantante Elisa Toffoli ha condiviso un video su Instagram, esprimendo il suo dolore e la sua preoccupazione per la situazione a Gaza dopo il blocco della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. Nel video, visibilmente scossa, Elisa si rivolge direttamente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo un intervento immediato: "Portate voi gli aiuti, perché stanno morendo".

La Flotilla bloccata

La Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria composta da diverse imbarcazioni dirette a Gaza con l'intento di portare aiuti essenziali alla popolazione, è stata intercettata dalle forze navali israeliane a meno di 70 miglia dalle coste di Gaza.

Oltre 200 attivisti sono stati fermati e trasferiti nel porto di Ashdod, tra cui una trentina di italiani, tra cui l'eurodeputata Benedetta Scuderi.

L'appello di Elisa

Nel suo messaggio, Elisa sottolinea l'urgenza della situazione e l'incapacità della missione civile di raggiungere Gaza a causa del blocco navale.

Con voce rotta dall'emozione, ha esortato il governo italiano a intervenire direttamente per garantire l'arrivo degli aiuti umanitari, evidenziando la gravità della crisi e la necessità di un'azione immediata e concreta.

La solidarietà dell'artista

Questo non è il primo intervento di solidarietà di Elisa Toffoli nei confronti del popolo palestinese. A fine agosto, aveva già espresso il suo sostegno alla Global Sumud Flotilla, lodando l'iniziativa come un atto di dignità e umanità in un contesto di crescente indifferenza internazionale.

La sua recente reazione, dopo quanto accaduto alle imbarcazioni al largo della Palestina, conferma l'intensificarsi della sua preoccupazione per la situazione a Gaza e il desiderio di spingere le istituzioni a un intervento concreto.

La reazione del pubblico

Il video di Elisa Toffoli ha suscitato una vasta reazione sui social media, con numerosi utenti che hanno condiviso il suo appello e manifestato il proprio sostegno.

Molti hanno sottolineato l'importanza di un'azione immediata per alleviare le sofferenze della popolazione di Gaza, chiedendo al governo italiano di assumersi la responsabilità di fornire gli aiuti necessari.

Ma non sono mancati neanche i messaggi polemici da parte di alcuni utenti, che hanno criticato la scelta della cantante di esprimersi su un tema di politica internazionale così divisivo.