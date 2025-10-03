Giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 20:30, il Casale Tor di Quinto di Roma ospiterà a DomitiLLa&VaneSSa on Show, evento ideato e diretto dalla stilista Vanessa Foglia. Un’esperienza multidisciplinare in cui moda, danza e arti visive si intrecciano in un evento a finalità benefica. Protagonisti della passerella saranno i capi della collezione Abitart, affiancati dagli abiti storici della madre Domitilla ,riferimento personale e creativo della stilista.

Moda in movimento: tra danza, tessuti e visione

La sfilata si arricchirà di una performance con la partecipazione della coreografa Yang Yu Lin e delle sue danzatrici, che daranno vita agli abiti rendendoli mobili e in dialogo con il corpo e lo spazio.

Il percorso espositivo si arricchisce con due sculture accompagnate da opere pittoriche, a evidenza del dialogo tra moda e arte visiva che caratterizza il lavoro di Vanessa Foglia.

Un evento per sostenere la lotta contro la polio

L’obiettivo principale della serata è la raccolta fondi a favore della campagna internazionale End Polio Now, sostenuta dal Rotary International. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione PolioPlus, attiva da oltre quarant’anni nella lotta globale contro la poliomielite. Saranno messi in palio premi artistici creati dalla stessa stilista e sorteggiati tra i partecipanti.

L’arte come forma di racconto dell’anima

“Vorrei trasformare le emozioni in forme da abitare”, racconta Vanessa Foglia.

La sua visione creativa prende vita in ciò che lei stessa definisce arte sentimentale: una dimensione dove l’abito è più di un oggetto, è un linguaggio emozionale, una memoria da indossare. Le sue creazioni diventano un ponte tra vissuto personale e messaggio collettivo, portando con sé storie, affetti, intuizioni.

Una sinergia creativa che arricchisce il messaggio

Nel corso della serata, Vanessa Foglia dialogherà anche con l’artista Paolo Mastrofabi, in un incontro di sensibilità e linguaggi che darà ulteriore profondità al significato dell’evento. A sostenere l’iniziativa, il Distretto 2080 del Rotary International, insieme ai Rotary Club Roma Colosseo e Roma Cristoforo Colombo.

Volti noti per una causa da sostenere

Tra gli ospiti attesi, anche figure del panorama culturale e artistico italiano. La DGN Lucia Viscio, Advocacy Advisor della Rotary Foundation per l’Italia per la Polio, porterà la testimonianza del lavoro svolto dalla Fondazione. Insieme a lei, il produttore cinematografico Gianni Russo, l’attrice Ilaria Lombardi e il giornalista e critico musicale Dario Salvatori, interverranno alla causa.

La lunga battaglia contro la poliomielite

Dal primo accordo del Rotary con il Ministero della Salute delle Filippine nel 1979, la campagna contro la polio ha coinvolto oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi, grazie alla collaborazione con OMS, Unicef e numerosi governi.

Un impegno che continua, con la necessità di mantenere alta la consapevolezza attraverso eventi culturali e iniziative pubbliche come questa.

I posti per partecipare all’evento sono limitati. Prenotazioni entro il 7 ottobre scrivendo a: segreteria@rotaryclubcolombo.it.