La Guardia Civil indaga sulla morte di Luisa Asteggiano, 45 anni, cittadina italiana originaria di Bra (Cuneo), trovata senza vita in un appartamento di Es Pujols, a Formentera. Nella tarda mattinata di lunedì è stato fermato con l’accusa di omicidio il compagno della donna, Ivan Sauna, 51 anni, anch’egli italiano e residente sull’isola. Sul corpo della vittima sarebbero state riscontrate ferite da arma da taglio e segni di violenza compatibili con una brutale aggressione.

Donna uccisa a Formentera: la ricostruzione dell'accaduto

Le forze dell'ordine indagano sulla morte di Luisa Asteggiano, 45 anni, cittadina italiana originaria di Bra (Cuneo), trovata senza vita nella mattinata di domenica 5 ottobre in un appartamento di Es Pujols, a Formentera.

Nella tarda mattinata di lunedì è stato fermato con l’accusa di omicidio il compagno della vittima, Ivan Sauna, 51 anni, anch’egli italiano e residente sull’isola, dove gestiva un’agenzia di vacanze e affitti per turisti tra Formentera e Ibiza.

Secondo la ricostruzione della Guardia Civil, la donna viveva stabilmente da anni sull’isola insieme al figlio, nato da una precedente relazione, in un appartamento situato in avenida Miramar. Sul corpo della vittima sarebbero state riscontrate almeno due ferite da arma da taglio, oltre a contusioni compatibili con una violenta aggressione. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno tentato di rianimarla, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravi.

Il rapporto con il compagno e le indagini in corso

I media locali descrivono come “tormentato” il rapporto tra Asteggiano e Sauna. L’uomo sarebbe stato interrogato fin da subito dagli investigatori e, successivamente, posto in stato di fermo con l’accusa di omicidio. In un primo momento erano circolate ipotesi diverse sulle cause del decesso, tra cui una possibile overdose, ma tale pista è stata smentita dal fermo del compagno e dalle evidenze medico-legali, che indicano segni di violenza sul corpo della donna.

Il Consolato Generale d’Italia a Barcellona ha fatto sapere di seguire da vicino il caso e di essere in contatto con la famiglia della vittima in Italia.

Chi era Luisa Asteggiano

Luisa Asteggiano, piemontese d’origine, viveva a Formentera da diversi anni. Era madre di un ragazzo di 15 anni, avuto da una precedente relazione. Lascia un fratello e una sorella. Il presunto assassino, Ivan Sauna, è un imprenditore originario di Busto Arsizio (Varese).