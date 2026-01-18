Da Fara in Sabina agli studi televisivi di Canale 5: quella di ieri, 17 gennaio 2026, è stata davvero una serata fortunata per Flavio Rodolfi, neo campione del quiz show La Ruota della Fortuna, che grazie a Gerry Scotti e Samira Lui sta facendo il pieno di ascolti. Il giovane informatico sabino è stato tra i protagonisti della puntata del sabato sera, mettendosi alla prova tra lettere, intuizioni e sangue freddo.

Con una performance solida e concentrata, Flavio Rodolfi non solo ha eliminato il campione in carica ed è riuscito a imporsi nel corso della puntata, ma ha anche conquistato un montepremi di quasi 29 mila euro.

Un'esperienza intensa, vissuta sotto i riflettori e davanti a milioni di telespettatori, che resterà sicuramente un bel ricordo. In attesa anche del ritorno di Striscia la Notizia, la formula del quiz show sembra davvero funzionare e a Flavio ha portato davvero molta fortuna.

Chi è Flavio Rodolfi

Il concorrente che ha conquistato La Ruota della Fortuna e anche il pubblico televisivo è nato a Roma il 25 maggio 1997 e residente a Passo Corese: oltre a essere un giovane informativo Flavio Rodolfi è un calciatore che si è avvicinato a questo sport fin da bambino, muovendo i primi passi sotto la guida del padre Stefano, ex giocatore e allenatore molto conosciuto nel panorama calcistico locale.

Dopo aver praticato inizialmente diversi sport, a undici anni sceglie definitivamente il calcio, entrando nel settore giovanile del Passo Corese, mentre a tredici anni arriva il passaggio a La Sabina, dove vive tre stagioni molto importanti dal punto di vista della crescita personale, costruendo legami importanti dentro e fuori dal campo.

A sedici anni approda al F.C. Rieti, con cui disputa i campionati Allievi Regionali e Juniores Nazionale, vivendo una delle esperienze più significative della sua crescita sportiva, soprattutto in quell'età che è davvero molto importante. Parliamo della sua qualificazione ai playoff nazionali, che lo porta a giocare anche in Sardegna. Oggi è ancora attivo sui campi di calcio della provincia ed è capitano dell'Asd Poggio Mirteto, che milita in Promozione.

Cosa è successo ieri a La Ruota della Fortuna

La puntata del sabato è tradizionalmente più breve e anche ieri è stata trasmessa in versione un po' più corta del solito per lasciare spazio a C'è posta per te in prima serata. Oltre a Flavio e a Leonardo, l'oculista campione in carica, il terzetto di concorrenti era completato da Carla, una giovane di Palermo, responsabile di un boutique hotel.

Fin dalle prime manche Flavio Rodolfi si è messo in evidenza, risolvendo correttamente diverse frasi e portandosi in testa e alla fine dell'ultimo round è diventato il nuovo campione della puntata. Nella fase finale del gioco, La Ruota delle Meraviglie, ha scelto tre buste e dopo aver vinto 20mila euro e 5mila euro, grazie anche all'aiuto della sorella, ha rischiato il premio massimo da 200.000 euro ma non ha indovinato l'ultima frase.

In totale Flavio Rodolfi - sostenuto in studio, come già accennato, dalla sorella Valeria - ha portato a casa circa 28.900 euro complessivi tra i vari guadagni ottenuti nel corso della puntata e torna in gara nella puntata del 17 gennaio e nelle successive.