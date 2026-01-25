Un evento davvero particolare ha segnato l'ultima tappa del Tour Down Under, la corsa australiana che segna l'avvio della stagione del ciclismo professionistico. Durante la tappa, un canguro ha attraversato inaspettatamente la strada, scatenando il caos tra i corridori e causando una serie di cadute spettacolari. L'incidente è avvenuto a poco meno di cento chilometri dal traguardo di Stirling, in una giornata che si preannunciava intensa per gli atleti.

La caduta a circa 100 km dall'arrivo

In questa fase interlocutoria della tappa, il marsupiale ha deciso di entrare sul percorso, creando confusione e panico.

La situazione ha richiesto riflessi pronti da parte dei ciclisti, ma non tutti sono riusciti a evitare l'impatto. Il filmato dell'incidente ha rapidamente preso piede sui social media, trasformandosi in un fenomeno virale. Le immagini mostrano diversi corridori che tentano disperatamente di schivare l'animale e quelli che sono caduti davanti a loro. Tra i ciclisti coinvolti nell'incidente vi erano nomi di rilievo, come Jay Vine, leader della classifica generale, e Menno Huising del team Visma - Lease a Bike.

Nonostante la gravità della situazione, Jay Vine è riuscito a rialzarsi e a riprendere la sua corsa. L'australiano, visibilmente provato ma determinato, ha continuato a combattere per mantenere la maglia di leader, portando al traguardo la sua maglia di leader e la vittoria della classifica generale del Tour Down Under.

Un epilogo che, sebbene fortunato per lui, non ha mascherato l'amarezza di quanto accaduto.

The most Australian crash I've ever seen, a kangaroo jumped in the peloton. 😳🦘 "Final destination" stuff for UAE, it made Bjerg (who abandoned) and race leader Vine crash. They have only 3 riders left in the race... #TourDownUnder pic.twitter.com/U4WHYzH6xC — Mihai Simion (@faustocoppi60) January 25, 2026

Quattro ritiri per l'incidente

Al contrario, la sorte non è stata altrettanto clemente per altri ciclisti coinvolti nella caduta. Menno Huising, Alberto Dainese (Soudal Quick-Step), Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG) e Lucas Stevenson (Nazionale Australiana), hanno riportato danni significativi, e hanno abbandonato la competizione.

Mentre il canguro si allontanava nella natura, le conseguenze dell'incidente rimanevano evidenti sull'asfalto. I medici e lo staff di emergenza sono intervenuti prontamente per assistere i ciclisti caduti, testimoniando la tensione palpabile che aleggiava nel gruppo.

La tappa si è poi conclusa con la vittoria in volata di Matthew Brennan, giovane talento della Visma, mentre Vine ha vinto la classifica generale davanti a Mauro Schmid e Harry Sweeny.