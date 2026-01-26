Sette anni dopo aver appeso la bici al chiodo, Marcel Kittel è tornato a far parlare di sé nel mondo del ciclismo, ma in un ruolo completamente nuovo. L'ex velocista tedesco ha intrapreso il cammino di Direttore Sportivo per la Unibet Rose Rockets. In questa nuova avventura, Kittel si concentra principalmente sulle corse che favoriscono gli sprinter, e il suo impatto si è subito fatto sentire. La squadra francese ha ingaggiato quest'anno Dylan Groenewegen e l'avvio della collaborazione con Kittel è stato bagnato dal successo. Groenewegen ha conquistato la Classica Comunitat Valenciana, una vittoria davvero significativa per il corridore, per il team e per Kittel, agli albori di una stagione in cui il progetto Unibet sembra destinato a crescere esponenzialmente.

Kittel: 'Un inizio fantastico'

"Siamo stati su una vera e propria montagna russa oggi!" ha commentato Marcel Kittel su Instagram, esprimendo l’emozione per il suo primo giorno di gare con la squadra. "Mentre seguivo il gruppo dalla mia auto, ho comunicato alla radio le strategie e le posizioni. Dopo che il gruppo si è frammentato per i ventagli, la squadra ha portato Dylan in una posizione perfetta per la vittoria."

Il clima di gioia e soddisfazione era palpabile, e Kittel non ha tardato a condividere i suoi sentimenti attraverso i social media. "Congratulazioni a tutti i membri del team per questo fantastico inizio. Mi sento come un bambino che vince la sua prima gara! Sono così felice di questo lavoro di squadra," ha aggiunto, sottolineando l'importanza della sinergia tra i membri del team.

"Concentrati su un obiettivo e un piano! È fantastico vedere quanto siano straordinarie le persone che formano i Rockets!".

Groenewegen lanciato verso nuovi sprint

Groenewegen si prepara ad affrontare nuove sfide. Il corridore parteciperà presto al Trofeo Palma, fissato per il 1° febbraio, seguito dall'Etoile de Bessèges, previsto a partire dal 4 febbraio. Con Kittel alla guida, la squadra spera di continuare a replicare questo inizio vincente, mirando a ulteriori successi nelle competizioni future.

Ma per Marcel Kittel, la vittoria di Groenewegen rappresenta molto più che un trionfo sportivo; è il simbolo di un nuovo capitolo nella sua carriera, dove la ritrovata passione per il ciclismo si unisce a un ruolo di leadership. Con entusiasmo e determinazione, Kittel sembra pronto a scrivere una nuova storia nel ciclismo, questa volta come mentore e guida per le future generazioni di velocisti.