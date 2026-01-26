Dopo l'Australia e l'Europa, anche il Medio oriente apre i battenti della nuova stagione del ciclismo professionistico. Da martedì 27 a sabato 31 gennaio si corre l'AlUla Tour, corsa araba in cinque tappe alla sua sesta edizione. Al via ci saranno una manciata di big, tra cui Jonathan Milan e Alberto Bettiol, mentre ha dato forfait Tim Merlier, annunciato in precedenza tra i protagonisti. Il percorso prevede tre tappe per velocisti e due più impegnative che delineeranno la classifica generale.

AlUla Tour tutti i giorni su Eurosport Discovery

L'AlUla Tour sarà trasmesso ogni giorno in diretta da Eurosport e Discovery Plus, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Le dirette inizieranno alle 12.30, tranne che per l'ultima giornata posticipata alle 12.45.

Il percorso dell'AlUla Tour prevede chilometraggi brevi e altimetrie non molto impegnative, un contesto ideale per una corsa di inizio stagione. Le prime due tappe sono favorevoli ai velocisti. La terza presenta l'arrivo in salita di Bir Jaydah Mountain Birkah, una scalata di 5 chilometri al 5.8%.

Nella quarta tappa torneranno in scena i velocisti, mentre l'ultima definirà la generale grazie alla salita di Harrat Uwayrid, una vera rampa di 3 chilometri con pendenza al 12%. Dalla vetta mancheranno solo una decina di chilometri in falsopiano per raggiungere il traguardo.

I corridori dell'AlUla Tour pic.twitter.com/jKFXWiAz3M — Alessandro Cheti (@girociclismo) January 26, 2026

Milan per il tris in volata

Jonathan Milan sarà l'osservato speciale della corsa.

Il velocista friulano punta alle tre tappe per velocisti, scortato da una LIdl Trek quasi in formazione tipo nel suo treno, con Consonni, Theuns e Soderqvist. Pur mancando la grande sfida con Merlier, Milan troverà alcuni avversari di livello, come Phil Bauhaus, Pascal Ackermann, Matteo Moschetti, Matteo Malucelli, Fabio Jakobsen e Fernando Gaviria, al debutto con la Caja Rural.

Per la classifica generale dell'AlUla Tour tra i nomi più interessanti segnaliamo quelli di Eddie Dunbar, Gianmarco Garofoli, Paul Double e Jan Christen. Tra gli altri italiani al via dell'AlUla Tour ci sono anche Alberto Bettiol e il neoprofessionista Alessandro Borgo, uno dei talenti più interessanti del nostro ciclismo.