La conferma ufficiale della presenza dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement) per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha trasformato una questione di sicurezza in un caso politico internazionale. L'agenzia federale statunitense è attualmente al centro di una bufera mediatica negli Stati Uniti per la gestione dell'ordine pubblico in Minnesota, dove nel solo mese di gennaio 2026 sono rimasti uccisi due cittadini in circostanze drammatiche. La trasparenza sugli accordi tra il Viminale e Washington riguardo il ruolo dell'ICE è ora fondamentale per evitare che le proteste civili oscurino l'avvio delle competizioni olimpiche sul suolo italiano.

L'iniziale smentita del Viminale e il dietrofront dell'ICE

Nelle scorse ore, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva cercato di placare gli animi definendo "infondate" le notizie di agenti americani operativi sul suolo italiano. Tuttavia, una nota ufficiale rilasciata direttamente dall'ICE ha confermato che la divisione Homeland Security Investigations invierà personale specializzato a Milano e Cortina per supportare la sicurezza della delegazione statunitense. Questa discrepanza tra le dichiarazioni del governo italiano e quelle ufficiali fornite dall'ICE ha spinto le opposizioni a chiedere chiarimenti urgenti in Aula per capire quali siano i reali poteri concessi alla forza federale straniera.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha reagito duramente alla conferma, definendo l'ICE come un'organizzazione non compatibile con i valori del capoluogo lombardo. Sala ha dichiarato che i funzionari dell'ICE non sono i benvenuti, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica sui tragici fatti di sangue avvenuti a Minneapolis che vedono coinvolti proprio gli agenti federali. La tensione politica è ai massimi storici, poiché la presenza dell'ICE viene percepita da una parte dell'amministrazione locale come una potenziale minaccia alla sovranità nella gestione dell'ordine pubblico cittadino durante i Giochi.

Le controversie sull'operato dell'ICE e i fatti di Minneapolis

L'indignazione collettiva ruota attorno a due episodi specifici che hanno segnato l'inizio del 2026 negli Stati Uniti e che vedono l'ICE e le forze coordinate dal Dipartimento della Sicurezza Interna sotto accusa.

Il 7 gennaio, l'agente federale Jonathan Ross ha ucciso la trentasettenne Renee Good, colpita all'interno della sua vettura durante un intervento operativo. Le immagini che si sono diffuse in tutto il mondo, hanno sollevato forti dubbi sulla versione della legittima difesa inizialmente fornita dal dipartimento federale, alimentando rivolte in tutto il Minnesota contro l'operato dell'ICE.

Pochi giorni dopo, il 24 gennaio, la situazione è ulteriormente precipitata con l'uccisione di Alex Pretti, un infermiere stimato che stava documentando le manifestazioni nate proprio per chiedere giustizia per la morte di Renee Good. Pretti sarebbe stato raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco mentre riprendeva gli agenti con il suo smartphone e stava cercando di difendere una manifestante, un atto che ha trasformato l'ICE nel simbolo di una violenza istituzionale fuori controllo.

Il timore che tali modelli operativi possano essere esportati o che la sola presenza dell'ICE possa innescare disordini a Milano ha spinto i movimenti per i diritti civili a proclamare lo stato di agitazione in vista dell'apertura dei villaggi olimpici.

Inoltre, il dibattito si sposta sulla natura dei trattati bilaterali. Molti costituzionalisti si chiedono se il protocollo che permette all'ICE di operare in Italia preveda l'immunità diplomatica per i suoi agenti, un dettaglio che renderebbe ancora più complessa la gestione di eventuali incidenti sul territorio nazionale. La sicurezza degli atleti è la priorità assoluta, ma il prezzo politico della collaborazione con l'ICE sembra diventare ogni ora più oneroso per il governo italiano.

Le autorità americane hanno cercato di rassicurare Roma, spiegando che l'ICE agirà solo in funzione consultiva, ma le parole del sindaco Sala suggeriscono che la fiducia istituzionale sia ormai compromessa.

Coordinamento delle polizie e tutela dei diritti

Il governo italiano assicura che il comando delle operazioni resterà saldamente nelle mani delle forze dell'ordine nazionali, dai Carabinieri alla Polizia di Stato. Tuttavia, le associazioni internazionali temono che il coordinamento delle polizie internazionali possa importare modelli di intervento giudicati aggressivi dalle corti di giustizia estere. Il timore è che le ombre dell'ICE si allunghino su un evento che dovrebbe celebrare la fratellanza tra i popoli, trasformando invece Milano in un presidio sotto sorveglianza speciale.

La cittadinanza attende ora di capire se il Viminale limiterà l'azione dell'ICE alle sole aree consolari o se gli agenti avranno un ruolo attivo nei pressi dei siti sportivi. Nel frattempo, resta alta l'allerta per la sicurezza delle Olimpiadi 2026 a causa delle possibili contromanifestazioni previste per la cerimonia d'apertura, dove il nome dell'ICE sarà sicuramente al centro degli slogan di protesta.