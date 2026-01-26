Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, con alcune gare preliminari previste a partire da mercoledì 4 febbraio. Il programma dettagliato, giorno per giorno, include orari precisi, discipline e le modalità di visione in televisione e in streaming.

Il quadro generale dell’evento

La rassegna olimpica ritorna in Italia a vent’anni di distanza da Torino 2006. L’evento coinvolge diverse località oltre a Milano e Cortina d’Ampezzo, tra cui Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Rasun‑Anterselva. I Giochi si estendono su tre regioni: Lombardia, Veneto e Trentino‑Alto Adige.

Sono previsti 116 titoli in palio, suddivisi in 54 maschili, 50 femminili e 12 misti, distribuiti in sedici discipline. Tra le novità di questa edizione, spicca il debutto dello sci alpinismo, con tre prove in programma: due sprint (uno per genere) e una staffetta mista. Il numero di eventi complessivi è aumentato rispetto a Pechino 2022, con sette competizioni in più. La cerimonia d’apertura si terrà presso lo Stadio San Siro di Milano, mentre la cerimonia di chiusura è fissata all’Arena di Verona.

Programma dettagliato e copertura televisiva

Il calendario ufficiale, reso noto il 26 gennaio 2026, presenta un programma minuto per minuto delle competizioni. Le gare inizieranno mercoledì 4 febbraio con prove cronometrate e round robin di curling.

Le finali di hockey su ghiaccio e la cerimonia di chiusura segneranno la conclusione dell’evento il 22 febbraio. La copertura televisiva sarà garantita in diretta su Rai (Rai 2 e RaiSportHD) e in streaming su Rai Play. Ulteriori opzioni di visione includono Eurosport 1‑2, Discovery+ e DAZN. Sarà inoltre disponibile una diretta testuale su OA Sport.

Contesto e conferme ufficiali

La data di apertura ufficiale, dal 6 al 22 febbraio, è stata confermata da diverse fonti istituzionali. Le prime medaglie verranno assegnate il 7 febbraio. Il sito ufficiale milano-cortina.com conferma le stesse date, l’assegnazione dei titoli, la cerimonia di apertura il 6 febbraio e quella di chiusura il 22.

In sintesi, il calendario olimpico è completo e dettagliato, con gare previste fin da inizio febbraio. La copertura televisiva e in streaming sarà capillare, mentre la distribuzione geografica delle sedi valorizzerà il territorio italiano.