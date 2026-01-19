Sigfrido Ranucci ha concluso la puntata di Report con una frecciata a Luca Barbareschi: “Dovrebbe restituire otto milioni di euro al Ministero della Cultura, che glieli ha anche chiesti, ma lui si è rifiutato”, ha affermato, prima di cedere la linea al programma successivo, Allegro ma non troppo. Il riferimento è ai finanziamenti pubblici ricevuti dal Teatro Eliseo, di cui Barbareschi è proprietario, già oggetto di un’inchiesta nel 2022.

La polemica tra i conduttori

La tensione era iniziata la settimana precedente, quando Barbareschi si era lamentato del fatto che Ranucci non lo “lanciasse” al termine di Report, accusando il consulente di quest’ultimo, Gian Gaetano Bellavia, di “spiarlo da due anni”.

Ranucci ha respinto le accuse, definendole frutto di una campagna diffamatoria di una certa stampa e ribadendo che nessun organo giudiziario ha mai contestato atti di spionaggio.

I finanziamenti al Teatro Eliseo

L’inchiesta di Report ha evidenziato che il Teatro Eliseo ha ottenuto circa 13 milioni di euro di finanziamenti pubblici tra il 2017 e il 2022. Un emendamento bipartisan del 2017 aveva stanziato 8 milioni per il centenario del teatro, celebrato nel 2000. Ranucci ha sottolineato che la somma sarebbe sproporzionata e contestabile, da qui la richiesta di restituzione.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Barbareschi o del suo team in merito alla restituzione o all’avvio di un procedimento civile, oltre a quanto già detto da Ranucci.