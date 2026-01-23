È scomparsa Marisa Molinaro, 44 anni, partita da Paola e giunta alla stazione di Roma Termini il 17 gennaio. Da quel momento, non si hanno più sue notizie. I familiari, preoccupati, hanno presentato denuncia ai Carabinieri.

La notizia, inizialmente riportata da una testata locale, conferma che la donna risulta irreperibile da quando ha raggiunto la capitale. I congiunti hanno lanciato un appello accorato, invitando chiunque sia in possesso di informazioni utili a contattare prontamente le autorità competenti.

Dettagli della vicenda

Marisa Molinaro, 44 anni, ha intrapreso il viaggio da Paola verso Roma.

L'arrivo a Roma Termini è avvenuto il 17 gennaio; da quella data, ogni tentativo di rintracciarla è risultato vano. La famiglia ha formalizzato la denuncia presso i Carabinieri, auspicando una collaborazione che possa portare al suo ritrovamento.

Contesto procedurale

In situazioni di persone scomparse, la denuncia alle forze dell'ordine rappresenta il primo passo fondamentale per attivare tempestivamente le ricerche. La segnalazione viene prontamente inserita nelle banche dati delle forze di polizia, consentendo una potenziale diffusione rapida delle informazioni e aumentando così le probabilità di rintraccio.