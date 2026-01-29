Benedicta Boccoli è tornata a parlare della sua vita privata, ospite a “La volta buona”, dove ha confermato il suo matrimonio con il compagno storico, l’attore Maurizio Micheli. La coppia, legata dal 1998, ha scelto di non convivere, mantenendo due case separate. Questa decisione, secondo l’attrice, è un elemento chiave per preservare la freschezza del loro rapporto.

Una scelta che preserva l’unione

Benedicta ha spiegato che, fin dall’inizio della loro relazione, l’idea di una convivenza non è mai stata una priorità. Inizialmente, Micheli le aveva proposto di condividere gli spazi, ma lei preferì mantenere la propria autonomia e la propria casa.

Questa scelta, ha aggiunto, ha contribuito a evitare la noia e ha permesso alla coppia di restare unita, nonostante le frequenti collaborazioni professionali.

Il matrimonio dopo quasi trent’anni

La coppia ha celebrato il matrimonio lo scorso agosto, dopo quasi trent’anni di relazione. Nonostante la formalizzazione dell’unione, la convivenza non è mai stata considerata una necessità. Benedicta ha sottolineato l’importanza di condividere il proprio mestiere con il partner, affermando che la loro unione è particolarmente solida proprio grazie a questa complicità, sia professionale che personale.

Benedicta Boccoli: carriera e vita privata

Attrice e showgirl, Benedicta Boccoli vanta una carriera consolidata nel mondo del teatro e della televisione.

La sua relazione con Maurizio Micheli, iniziata nel 1998, è culminata nel matrimonio il 28 agosto 2025, mantenendo però la scelta di abitazioni separate. Questa decisione riflette un equilibrio personale e professionale, basato sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione dell’indipendenza individuale all’interno della coppia.