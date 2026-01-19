Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ascoltato in Procura a Milano come testimone nell’ambito della denuncia presentata contro Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione. L’audizione si è svolta davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Al centro dell’inchiesta ci sarebbero presunte avances da parte del conduttore risalenti alla primavera del 2021, iniziate con contatti telefonici e proseguite di persona. Medugno avrebbe chiarito la sua posizione interrompendo i contatti con Signorini.

L'audizione in Procura

La testimonianza di Medugno segue quella di Signorini, sentito in Procura lo scorso 7 gennaio 2026 per circa tre ore, assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, durante la quale ha negato ogni addebito affermando “Non ho commesso nessuna violenza” e riferendosi anche alle chat scambiate con Medugno.

Le accuse di Fabrizio Corona

La vicenda trae origine dalle accuse mosse da Fabrizio Corona, che ha denunciato l’esistenza di un presunto “sistema Signorini” legato alla selezione dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Antonio Medugno, definito “caso zero”, ha presentato una querela nei confronti del conduttore, dando avvio all’indagine della Procura di Milano.

Chi è Antonio Medugno

Antonio Medugno è un modello e tiktoker che ha partecipato al Grande Fratello Vip. La sua denuncia ha acceso i riflettori su presunte dinamiche opache nel mondo della televisione, in particolare riguardo alla selezione dei concorrenti nei reality.