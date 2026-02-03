Carolyn Smith, ex ballerina e coreografa, nonché presidente di giuria a ‘Ballando con le stelle’, ha lanciato un appello incisivo: il tempo dedicato a un test, un esame o uno screening per la prevenzione dei tumori “non è mai tempo rubato” alla quotidianità. Ha sottolineato l’importanza di effettuare questi controlli non solo in presenza di un dubbio o un sospetto, ma sempre, poiché una diagnosi precoce aumenta significativamente le possibilità di cura. L’intervento è avvenuto alla vigilia della Giornata mondiale del cancro, celebrata il 4 febbraio, e si inserisce nel solco del suo impegno pubblico come testimonial dell’Airc, intrapreso dopo aver condiviso la sua personale battaglia contro un tumore al seno.

Un messaggio di responsabilità e consapevolezza

Carolyn Smith ha esortato a superare la paura dei risultati degli esami: “Bisogna fare gli esami senza avere paura dei risultati. Altrimenti la paura verrà dopo se c’è qualcosa che non va”. Ha inoltre evidenziato l’importanza di adottare uno stile di vita sano, che comprenda un’alimentazione equilibrata, una moderata assunzione di alcol e la pratica regolare di attività fisica, sport o danza. “La salute vale tutto!”, ha concluso, ribadendo che prendersi cura di sé rappresenta un investimento fondamentale per il benessere individuale.

Un impegno nato da un’esperienza personale

La testimonianza di Carolyn Smith trae origine dalla sua esperienza diretta: dopo aver affrontato un tumore al seno, ha scelto di diventare una voce attiva nella sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica.

Il suo ruolo di testimonial per l’Airc le ha consentito di trasformare una vicenda privata in un messaggio collettivo, con l’obiettivo di incoraggiare controlli regolari e promuovere una maggiore consapevolezza riguardo alla salute.