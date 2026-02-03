"Non ho mai esercitato pressione, abuso o violenza", queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Brando Ephrikian in un video su Instagram in cui ha deciso di replicare alle dichiarazioni della sua ex Raffaella Scuotto. Inoltre l'ex volto di Uomini e Donne ha detto che sta valutando se procedere per vie legali vista la gravità delle accuse nei suoi confronti.

La versione di Brando Ephrikian

In un video pubblicato su Instagram, Brando Ephrikian ha spiegato che le donne vittime violenza meritano ascolto e devono essere sempre tutelate. Dunque il 24enne ha smentito la versione della sua ex Raffaella Scuotto: "Posso solo ribadire con assoluta serenità che non ho mai esercitato alcuna forma di pressione, abuso e non ho mai avuto un comportamento violento".

Ephrikian ha poi detto che sono state pubblicate sul web chat che coinvolgono terze persone senza aver alcun consenso da parte dei diretti interessati, quindi sta valutando se agire o meno per vie legali. Inoltre l'ex tronista di U&D ha riferito che da un giorno all'altro si è ritrovato al centro di una bufera mediatica dove alcune persone l'hanno già condannato senza che ci fosse una sentenza: "Chiedo soltanto che venga riconosciuto a tutti, donne e uomini, lo stesso diritto fondamentale: quello di non essere giudicati colpevoli prima che i fatti parlino". Infine Brando Ephrikian ha ringraziato tutti coloro che gli hanno mandato un messaggio per fargli sentire il proprio supporto.

Ma Brando e il suo manager/avvocato Lallo se ne rendono conto che si è sputtanato da solo e ammesso le violenze? Dice che le chat sono state pubblicate senza consenso, quindi vere e sicuramente con qualcuno della famiglia di lui! #uominiedonne pic.twitter.com/7j1EvAzs7j — BellaPatata (@paneetrash) February 3, 2026

La versione di Raffaella Scuotto

Tutto è iniziato da un video pubblicato da Raffaella Scuotto in cui ha spiegato di essere stata più volte tradita da Brando Ephrikian, ma nonostante tutto l'ha sempre perdonato perché "non era lucida". Nel momento in cui ha visto cattiveria negli atteggiamenti dell'ormai ex fidanzato, la 26enne ha aperto gli occhi: "Ho scelto di andare avanti nonostante sia stata vittima di violenza psicologica e vittima di violenza fisica".

Guardando indietro, l'ex corteggiatrice di U&D ha detto di essere felice per aver avuto la forza di interrompere una relazione tossica.

Opinioni contrastanti sull'ex coppia di U&D

Su X, diversi utenti hanno espresso un loro commento dopo aver sentito la versione di Brando e Raffaella.

Un utente ha criticato l'ex tronista: "Ma Brando e il suo manager/avvocato se ne rendono conto che si è smascherato da solo e ammesso le violenze? Dice che le chat sono state pubblicate senza consenso, quindi vere e sicuramente con qualcuno della famiglia di lui". Un altro ha affermato: "Non credo che Brando abbia commesso violenza fisica o psicologica nei confronti di Raffaella, ma magari qualche suo atteggiamento potrebbe essere stato sopra le righe". Infine c'è chi ha espresso piena solidarietà all'ex corteggiatrice: "Quando una donna fa una denuncia del genere, mi dispiace ma io credo sempre a lei".