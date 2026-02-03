Il GP La Marseillaise, la prima gara del calendario del ciclismo professionistico francese 2026, ha visto trionfare in volata Bryan Coquard per il team Cofidis, ma l'attenzione degli appassionati è stata catturata da un episodio accaduto nel finale della corsa. A soli cinque chilometri dal traguardo, un uomo su una city bike è entrato sul percorso appena davanti ai corridori che si trovavano al comando della corsa.

L'irruzione sul percorso a 5 km dalla fine

La situazione di corsa del Gp La Marseillaise a cinque chilometri dall'arrivo vedeva una fuga con tre corridori, Mifsud, Hardouin e Mariault, con una manciata di secondi di vantaggio sul gruppo lanciato all'inseguimento a tutta velocità.

Improvvisamente, il terzetto si è trovato davanti un uomo in bici. Con un ampio sorriso, l'uomo si è immesso sul percorso nella stessa direzione di marcia dei corridori, crerando un'inaspettata situazione di pericolo. Per fortuna i fuggitivi l'hanno schivato senza rallentare significativamente il loro ritmo, ma l'intrusione ha suscitato molteplici interrogativi sulla sicurezza e sull'organizzazione della gara.

I tre fuggitivi sono stati poi ripresi dal gruppo e la corsa si è decisa con una volta vinta da Bryan Coquard.

Il precedente dell'Étoile de Bessèges

Questo tipo di incidenti non è isolato nella storia recente delle corse di ciclismo in Francia.

Già nel 2025, durante l’Étoile de Bessèges, si era assistito a situazioni simili quando gli organizzatori non furono in grado di gestire adeguatamente gli incroci, compromettendo la sicurezza della competizione. In quell'occasione, i problemi erano stati amplificati dalla scarsità di personale qualificato e dall’assenza di supporto da parte della Gendarmeria.

L’episodio del GP La Marseillaise mette in luce una questione di fondo che coinvolge le corse del ciclismo, la gestione della sicurezza e la presenza di personale adeguato lungo il percorso. Per la sua natura, il ciclismo è uno sport particolarmente vulnerabile ed esposto ad azioni pericolose delle persone a bordo strada. La vittoria di Coquard, sebbene significativa, è quindi accompagnata da una scia di interrogativi riguardanti l'organizzazione delle corse e il rispetto delle misure di sicurezza.