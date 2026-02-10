Nel primo pomeriggio del 9 febbraio, lungo l’autostrada A2, nel tratto compreso tra Catanzaro e Lamezia Terme, un incidente stradale ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione dopo che un’auto si è improvvisamente ribaltata sulla carreggiata. Il sinistro si è verificato a poche ore di distanza rispetto ad un altro, sempre in Calabria, ma sulla Statale 106 nel territorio di Mirto Crosia.

Dinamica dell’incidente sull’A2

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo dell’auto mentre percorreva l’A2 tra Catanzaro e Lamezia Terme.

Per motivi ancora da chiarire, la vettura si è capovolta finendo al centro della carreggiata. L’impatto ha bloccato temporaneamente il traffico, creando code e rallentamenti soprattutto nelle fasi immediatamente successive al ribaltamento. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti di passaggio, aumentando la complessità della gestione della circolazione in un tratto già molto trafficato.

Intervento dei soccorsi e gestione del traffico

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I soccorritori hanno prestato assistenza alle persone coinvolte, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e il mezzo incidentato. Le forze dell’ordine hanno invece regolato il traffico, deviando temporaneamente la circolazione per evitare ulteriori rischi.

Le operazioni di rimozione dell’auto ribaltata hanno richiesto tempo, contribuendo ai disagi per chi viaggiava in direzione Lamezia Terme e Catanzaro.

Incidente sulla Statale 106

Nelle ore precedenti, nella serata dell'8 dicembre un altro incidente stradale che ha coinvolto due veicoli è stato registrato lungo la Statale 106 nel territorio comunale di Mirto Crosia in provincia di Cosenza. Ad essere interessati due vetture che si sono scontrate. Sul posto sono giunte le Forze dell'Ordine e i soccorsi. La segnalazione del sinistro è stata fornita sui social dall'Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106.