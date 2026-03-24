La squadra 2B Orientale dei Vigili del fuoco di Napoli è stata attivata intorno all’una di notte di domenica per un intervento nella zona del Borgo, in vico Guardia, a seguito di una richiesta di soccorso arrivata alla centrale operativa. Un’uscita apparentemente ordinaria, come tante altre che quotidianamente vedono impegnati i soccorritori, pronti a intervenire per garantire assistenza e sicurezza in situazioni di emergenza.

I fatti

Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco erano appena scesi dal mezzo di servizio e stavano predisponendo le prime operazioni quando, improvvisamente, sono stati presi di mira da una violenta aggressione.

L’episodio si è consumato in pochi istanti, cogliendo completamente di sorpresa gli operatori, che si trovavano già a dover gestire un intervento in un contesto potenzialmente complesso.

Durante i momenti più concitati, anche il mezzo di servizio avrebbe riportato dei danni, elemento che ha contribuito ad aggravare ulteriormente la situazione e a rendere più difficoltoso lo svolgimento delle attività previste. Quella che avrebbe dovuto essere un’operazione di soccorso si è trasformata rapidamente in una circostanza di forte tensione e pericolo, mettendo a rischio la sicurezza degli stessi vigili del fuoco, intervenuti per prestare aiuto alla comunità.

Le segnalazioni e gli accertamenti

L’accaduto è stato immediatamente segnalato al Comando e alle forze dell’ordine, che sono state informate per avviare tutte le verifiche del caso.

Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, chiarire le responsabilità e individuare gli eventuali autori dell’aggressione, attraverso la raccolta di testimonianze e altri elementi utili.