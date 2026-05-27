Ancora sangue sulla Strada Statale 106 nel territorio di Corigliano-Rossano. Un violento incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 26 maggio nei pressi del bivio Cutura–Sant’Irene è costato la vita a un motociclista di 33 anni originario di Rossano. Lo scontro, avvenuto tra una moto e una Ford Focus, ha provocato anche il ferimento dei due occupanti dell’auto. Inutili i tentativi di salvare il giovane.

Incidente mortale sulla Statale 106 a Corigliano-Rossano

L’ennesimo dramma lungo la Strada Statale 106 riaccende l’allarme sulla pericolosità dell’arteria jonica calabrese.

Secondo quanto comunicato dall’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, il tragico impatto si è verificato all’altezza del bivio Cutura–Sant’Irene, nel territorio di Corigliano-Rossano. Per cause ancora in fase di accertamento, una motocicletta e una Ford Focus si sono scontrate violentemente. L’urto è stato devastante e ha coinvolto anche i due passeggeri presenti a bordo dell’automobile.

Muore motociclista di 33 anni: inutili i soccorsi del 118

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un giovane di 33 anni residente nell’area urbana di Rossano. I sanitari del Suem 118 sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, prestando le prime cure al ferito in condizioni apparse subito gravissime.

È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente all’ospedale di Cosenza. Durante il trasporto, però, il cuore del giovane ha smesso di battere. Nonostante i tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare.

Traffico e rilievi dopo lo schianto sulla SS106

Sul luogo del sinistro sono intervenute due ambulanze del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli agenti hanno inoltre gestito la viabilità lungo il tratto interessato dall’incidente, dove si sono registrati rallentamenti e disagi alla circolazione. La morte del 33enne riporta al centro il tema della sicurezza sulla Statale 106, una delle strade più pericolose d’Italia, spesso teatro di incidenti gravi e mortali che continuano a colpire il territorio calabrese.