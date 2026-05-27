Un grave incidente stradale è stato registrato nel tardo pomeriggio di martedì 26 maggio lungo la Strada Statale 106 a Roccella Ionica. Uno scooter e un’autovettura si sono scontrati nei pressi del supermercato Conad, causando il ferimento grave di un giovane centauro originario di Caulonia. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso, che ha trasferito il ragazzo d’urgenza all’ospedale di Catanzaro.

Incidente sulla Statale 106 a Roccella Ionica

L’impatto si è verificato intorno alle ore 18:00 lungo uno dei tratti più trafficati della Statale 106, nei pressi del supermercato Conad di Roccella Ionica.

Secondo le prime informazioni diffuse dall’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, uno scooter si è scontrato violentemente con un’autovettura che proveniva dal senso opposto di marcia. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la dinamica lascia ipotizzare un impatto particolarmente violento che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Centauro ferito gravemente: interviene l’elisoccorso

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un giovane originario di Caulonia, rimasto gravemente ferito nello schianto. Le lesioni più serie sarebbero state riportate a una gamba, rimasta seriamente compromessa dopo l’impatto con l’auto.

I sanitari del 118, arrivati rapidamente sul posto, hanno prestato le prime cure prima di richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Il ragazzo è stato trasferito al vicino campo sportivo, dove è atterrato l’elicottero del servizio di emergenza che lo ha poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Catanzaro. Le sue condizioni vengono definite serie.

Rilievi delle forze dell’ordine e traffico rallentato sulla 106

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro tra lo scooter e l’autovettura. Gli agenti hanno inoltre gestito il traffico lungo il tratto della Statale 106 interessato dal sinistro, evitando ulteriori disagi alla circolazione.