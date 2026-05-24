Nella mattinata del 25 maggio, poco dopo le 10:15, un grave incidente avvenuto nei pressi del bivio di Papanice, alle porte di Crotone, è costato la vita a un giovane originario di Cotronei. Ferito il fratello gemello che viaggiava con lui sulla stessa moto. L’ennesima tragedia riaccende i riflettori sulla pericolosità della Statale 106, una delle arterie più discusse e temute della Calabria.

Drammatico schianto sulla Statale 106: muore un giovane motociclista

Secondo le prime ricostruzioni, i due fratelli stavano percorrendo la Strada Statale 106 in direzione Crotone quando la moto è rimasta coinvolta in un violento impatto.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, ma per uno dei due giovani non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il fratello gemello, rimasto ferito, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

Traffico bloccato e rilievi della Polizia sulla SS106

L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione lungo il tratto interessato della Statale 106. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza l’area. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone e gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Lunghe code e rallentamenti hanno interessato tutta la zona di Papanice.

Un precedente a poche ore di distanza

La tragedia arriva a meno di ventiquattro ore da un altro grave incidente avvenuto sempre sulla SS106, nel tratto tra Crotone e Isola Capo Rizzuto in località Sant'Anna. Anche in quel caso due persone sono finite in ospedale in codice rosso dopo uno scontro avvenuto nei pressi dell’autovelox. Due episodi ravvicinati che riaprono il dibattito sulla sicurezza della Statale 106, da anni al centro di polemiche per incidenti, condizioni critiche della carreggiata e mancanza di interventi strutturali efficaci.