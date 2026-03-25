Le ceneri di Gino Paoli, figura iconica della canzone d'autore italiana, saranno disperse nel suggestivo e amato mare di Boccadasse, il pittoresco quartiere di Genova al quale l'artista era indissolubilmente legato. Questa decisione, confermata da fonti vicine alla famiglia, è in linea con la profonda riservatezza richiesta nella nota che ha annunciato la sua scomparsa. Il decesso di Gino Paoli è avvenuto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo, nella sua residenza genovese, situata nel quartiere Azzurro, una zona tra Nervi e Quinto che offriva una vista mozzafiato sul mare, paesaggio che Paoli amava e contemplava quotidianamente.

Le ultime volontà e il rispetto della privacy

La famiglia di Gino Paoli ha espresso in modo inequivocabile il desiderio che le spoglie del cantautore, dopo il processo di cremazione, vengano affidate alle acque di Boccadasse. Questo luogo, per l'artista, non era solo un indirizzo, ma un simbolo carico di affetti e ricordi, un punto di riferimento esistenziale e creativo. Non sono state comunicate indicazioni specifiche riguardo a eventuali cerimonie funebri, le quali, in piena armonia con la richiesta di discrezione, si prevede possano svolgersi in forma strettamente privata, nel massimo rispetto della volontà di riservatezza voluta dai suoi cari.

Boccadasse: culla di ispirazione e vita

Il borgo marinaro di Boccadasse ha rivestito un ruolo di primaria importanza non solo nella vita quotidiana, ma soprattutto nell'ispirazione artistica di Gino Paoli.

Questo incantevole angolo di Genova ha fornito lo scenario e l'emozione per la nascita di alcune delle sue più celebri composizioni. Fu proprio nella sua abitazione in salita Santa Chiara, da una caratteristica soffitta affacciata direttamente sul mare, che Paoli diede vita all'indimenticabile "La gatta", brano che è diventato un classico della musica italiana. Il legame profondo e duraturo tra il cantautore e questo luogo è testimoniato anche da una targa commemorativa, posizionata nei pressi della sua storica dimora, che ricorda il periodo di intensa creatività e di vita trascorsa in quel contesto così significativo.

Gino Paoli: il lascito di un grande cantautore

Gino Paoli è stato, senza ombra di dubbio, uno dei più grandi e influenti cantautori italiani, la cui opera ha segnato profondamente diverse generazioni.

La sua penna ha dato vita a brani che sono entrati nel patrimonio culturale del paese, vere e proprie pietre miliari della canzone d'autore. Tra le sue composizioni più celebri e amate si annoverano capolavori come "Il cielo in una stanza", "La gatta", "Che cosa c'è", "Sapore di sale" e "Senza fine". La sua scelta di vivere a lungo a Boccadasse non fu casuale; fu da quel borgo, e in particolare dalla sua soffitta con vista mare, che egli trasse costante ispirazione per molte delle sue melodie e testi più toccanti, creando un ponte indissolubile tra la sua arte, la sua vita e la bellezza del paesaggio ligure che tanto amava.