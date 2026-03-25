Un giovane è rimasto ferito da coltellate a Pescara Vecchia, a seguito di una rissa scoppiata davanti a un locale e conclusasi sul ponte D’Annunzio. Al momento, i motivi all’origine dell’episodio non sono chiari. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

La dinamica dell’aggressione, secondo le prime ricostruzioni, vedrebbe la lite iniziare nel cuore di Pescara Vecchia, per poi spostarsi sul ponte D’Annunzio. È qui che il ragazzo avrebbe riportato le ferite da arma da taglio. Le circostanze esatte e le cause scatenanti dell’aggressione restano al vaglio degli investigatori, impegnati a raccogliere elementi utili per fare luce sull’episodio.

Dettagli sull’episodio

L’episodio si è verificato nella serata, nella zona storica di Pescara Vecchia, con il ferimento del giovane avvenuto sul ponte D’Annunzio. Non sono disponibili al momento informazioni relative a eventuali arresti o allo stato di salute della vittima, su cui si attendono aggiornamenti.

Il ponte D’Annunzio: un collegamento strategico

Il ponte D’Annunzio rappresenta un importante snodo viario, collegando il centro storico di Pescara Vecchia con il resto della città. La sua costruzione risale al dopoguerra, in sostituzione del ponte Littorio, distrutto nel 1946. Con una lunghezza di 106 metri, la struttura conserva iscrizioni commemorative che ne richiamano la storia locale.