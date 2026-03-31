Un paziente in pericolo di vita è stato trasportato con urgenza da Pescara a Milano tramite un volo dell’Aeronautica Militare. L’operazione, autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata finalizzata a garantire il ricovero immediato presso l’ospedale San Matteo di Pavia.

Trasferimento sanitario d’urgenza

Le condizioni critiche del paziente hanno reso necessario un trasferimento rapido. Il velivolo militare, decollato da Pescara, ha raggiunto Milano per consentire il ricovero presso la struttura ospedaliera pavese. L’intera procedura è stata gestita sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ruolo dell’Aeronautica Militare nei trasporti sanitari

Il 31° Stormo dell’Aeronautica Militare è regolarmente impiegato in missioni di trasporto sanitario d’urgenza. Queste operazioni sono cruciali per pazienti in imminente pericolo di vita e vengono attivate su richiesta delle autorità competenti, quali Prefetture o strutture ospedaliere. L’autorizzazione finale spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il reparto svolge regolarmente missioni di pubblica utilità, che comprendono anche il trasporto di organi destinati a trapianti e il trasferimento di pazienti vittime di gravi traumi, dimostrando la versatilità e prontezza del dispositivo aereo in supporto alla sanità nazionale.