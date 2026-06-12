C’è stato un tempo in cui il nome di Rohan Dennis era sinonimo di potenza pura e trionfi mondiali. Specialista indiscusso delle prove contro il tempo, due volte campione del mondo della cronometro (2018 e 2019) e medagliato olimpico, l’australiano era considerato uno dei talenti più cristallini del ciclismo moderno. Oggi, quel passato agonistico glorioso sembra appartenere a un’era geologica lontana, spazzato via da una spirale di tragedie, aule di tribunale e comportamenti inspiegabili che hanno trasformato la sua vita in una parabola drammatica.

L'ultimo capitolo di questa triste vicenda si è consumato ad Adelaide, in Australia, dove Dennis è stato nuovamente fermato e arrestato dalla polizia. L'accusa è grave, soprattutto per il contesto in cui si inserisce: è stato sorpreso alla guida di un'autovettura nonostante su di lui pendesse un divieto assoluto di guida della durata di cinque anni. Una violazione palese della legge e, soprattutto, delle prescrizioni che gli avevano evitato il carcere dopo il dramma più grande della sua vita.

Il dramma di dicembre 2023: la morte di Melissa Hoskins

Per comprendere la gravità dell'ultimo arresto, bisogna fare un passo indietro fino al 30 dicembre 2023. Quel giorno, una violenta lite familiare tra le mura di casa sfociò in tragedia.

Secondo le ricostruzioni emerse in tribunale, dopo una discussione, Dennis decise di salire a bordo del suo SUV per andarsene. Nel tentativo di fermarlo, la moglie Melissa Hoskins – anch'essa ex campionessa mondiale di ciclismo su pista e madre dei loro due figli – si aggrappò al cofano del veicolo. Dennis continuò la marcia per diverse decine di metri; Hoskins perse la presa, cadde rovinosamente e subì ferite che ne causarono la morte poche ore dopo in ospedale.

Il processo si è concluso a maggio del 2025. Riconosciuto colpevole di aver commesso un atto aggravato suscettibile di causare danni, l'ex corridore è stato condannato a una pena detentiva di 17 mesi (accorciata rispetto ai 26 iniziali grazie alla sua ammissione di colpevolezza).

Il giudice, ritenendo l'evento un "tragico incidente" e considerando il ruolo di Dennis come unico genitore rimasto a provvedere ai figli piccoli, decise di sospendere la pena detentiva a fronte di un comportamento corretto per due anni. Contestualmente, la giustizia australiana gli aveva confiscato la patente di guida per cinque anni.

Il giudice Ian Press era stato chiaro: qualsiasi violazione della sospensione della patente avrebbe comportato l'immediata revoca della condizionale, aprendo per Dennis le porte del carcere.

Una condotta provocatoria e la ricaduta

La reazione pubblica e social di Rohan Dennis nei mesi successivi alla condanna aveva già destato forti perplessità e aspre critiche all'interno della comunità ciclistica.

Soltanto pochi mesi fa, l'ex corridore della Jumbo-Visma e della Ineos aveva scatenato un'ondata di indignazione pubblicando sui propri profili social l'immagine di una vettura sportiva definendola "un'arma". Un'uscita considerata da molti di pessimo gusto e priva di sensibilità, visto il modo in cui era scomparsa la moglie.

L'arresto per aver guidato senza patente, in totale spregio delle decisioni della corte, aggrava drasticamente la sua posizione giuridica e sgretola gli ultimi residui di comprensione pubblica. Con questa mossa, Dennis rischia concretamente di veder decadere il beneficio della sospensione condizionale della pena e di dover scontare i mesi di reclusione in una cella.

La parabola di Rohan Dennis si sta chiudendo nel modo più buio.

Non ci sono più i podi, non ci sono più le maglie iridate, ma solo il vuoto lasciato da una tragedia familiare immane e la cronaca di un uomo che sembra aver perso definitivamente la bussola, incapace di rispettare persino i confini imposti dalla legge per la sua stessa libertà.