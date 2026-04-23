Un incidente che ha rischiato di causare una tragedia si è verificato nella mattinata del 22 aprile a Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro, in Calabria. Un automezzo compattatore, impegnato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, si è improvvisamente messo in movimento mentre era in sosta, provocando il danneggiamento di due vetture e il ribaltamento del mezzo nel cortile di un'abitazione. Fortunatamente, non si registrano feriti. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori.

Le cause dell'incidente

L'incidente si è verificato per cause ancora in fase di accertamento, ma sembrerebbe che il guasto al freno di stazionamento abbia giocato un ruolo determinante.

Il mezzo, lasciato momentaneamente fermo, si è messo in movimento in modo improvviso, dirigendosi prima contro due vetture parcheggiate e proseguendo la sua corsa fuori strada. Il compattatore ha terminato il suo tragitto ribaltandosi nel cortile di un’abitazione privata, senza però coinvolgere persone. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità, che stanno cercando di chiarire se si sia trattato di un guasto meccanico o di un errore umano.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Subito dopo l'incidente, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area. L'intervento si è rivelato complesso, vista la necessità di recuperare il compattatore ribaltato.

L'autogrù, un mezzo di supporto, è stato utilizzato per sollevare il compattatore e riportarlo in posizione verticale, evitando ulteriori danni. Una volta messo in sicurezza, il veicolo è stato affidato al soccorso stradale per il recupero definitivo. L'area circostante è stata monitorata durante tutta l'operazione, e non si sono registrati altri incidenti.

Nessun ferito ma grande rischio

Il fatto che nessuna persona sia rimasta coinvolta nell'incidente è sicuramente la notizia positiva di questa vicenda. Il conducente del compattatore e gli operatori del servizio di raccolta erano già fuori dal mezzo al momento del sinistro, e quindi non hanno subito danni. La prontezza dell'intervento delle forze di soccorso ha permesso di evitare un potenziale disastro. Nonostante il danno materiale subito dalle vetture e dal compattatore, il bilancio dell'incidente rimane fortunatamente senza vittime o feriti gravi.