Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata del 24 aprile a Strongoli Marina, causando tre feriti, di cui uno in condizioni critiche. L'incidente ha coinvolto un veicolo che ha impattato violentemente, provocando il coinvolgimento dei vigili del fuoco, dei soccorritori del 118 e dell'elisoccorso. L'evento ha anche causato seri rallentamenti sulla Statale 106, principale arteria ionica, con interventi di polizia e Carabinieri per chiarire la dinamica dello scontro.

Vigili del Fuoco a Strongoli Marina

Quando l'incidente è avvenuto, l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cirò Marina è stato cruciale.

I pompieri sono arrivati sul luogo del sinistro e, grazie all'uso di cesoie e divaricatori, hanno estratto uno dei feriti dalle lamiere del veicolo. Il lavoro, svolto con grande professionalità e urgenza, è stato fondamentale per evitare conseguenze ancora più gravi per il passeggero intrappolato. La rapida estrazione è stata determinante per consentire l'arrivo del personale sanitario.

Richiesto l'elisoccorso

A causa della gravità delle ferite riportate da uno dei passeggeri, il personale del 118 ha richiesto l'intervento immediato dell'elisoccorso. Il velivolo è atterrato nei pressi dell'incidente e ha trasportato il ferito in condizioni critiche in una struttura ospedaliera attrezzata. L'operazione è stata rapida ed efficace, salvaguardando la vita del paziente.

Le altre due persone coinvolte, seppur ferite, sono state stabilizzate sul posto e trasferite in ambulanza all'ospedale di Crotone.

Rallentamenti e disagi alla circolazione

L'incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione sulla Statale 106, che è rimasta parzialmente bloccata per consentire il completamento delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati. I Carabinieri e la Polizia Stradale sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari, al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. L'Anas è stata sul posto per gestire il traffico e ripristinare la sicurezza del manto stradale, lavorando per garantire che la viabilità tornasse alla normalità nel minor tempo possibile.